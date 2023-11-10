NASA, SPHEREx Misyonuyla İlgili Son Gelişmeleri Paylaştı

NASA, SPHEREx misyonuyla ilgili son gelişmeleri paylaştı. SPHEREx, evrenin tarihi için Spektro-Fotometre, Yeniden İyonlaşma Çağı ve Buz Gezgini kelimelerinin kısaltmasından oluşuyor. Misyonun amacı, bilim adamlarının su ve yaşam için gerekli diğer temel bileşenlerin nereden geldiğini daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktır.

Evren gizemlerle dolu. Teknoloji ilerledikçe bilim insanları bu gizemin perde arkasını daha kolay aralayabiliyor. NASA büyük bir girişime imza attı. Uzay Ajansı önümüzdeki birkaç yıl içinde fırlatıldığında alçak Dünya yörüngesinden tüm gökyüzünü haritalandırmayı planlayan iddialı SPHEREx misyonuyla ilgili bir güncelleme sundu. İşte detaylar…

NASA, SPHEREx misyonuyla ilgili son gelişmeleri paylaştı!

Peki bu misyonun içeriğinde neler var? Aslında SPHEREx, evrenin tarihi için Spektro-Fotometre, Yeniden İyonlaşma Çağı ve Buz Gezgini kelimelerinin kısaltmasından oluşuyor. Bilim insanları bu önemli uzay aracını, NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda geliştiriyor. Uzay aracının kendine özgü bir koni şekli var.

Şeklini daha detaylı incelersek dıştaki koninin içine yerleştirilmiş iki küçük koni daha olduğunu görebiliriz. Bunlar, SPHEREx'in teleskopunu, yörüngedeyken güneşin ve Dünya'nın ışığından ve sıcaklığından korumak için çevreler.

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Görevin yük yöneticisi yardımcısı ve görev yükü sistemleri mühendisi JPL'den Sara Susca, bu misyon hakkında önemli bilgiler verdi. "SPHEREx'in oldukça çevik olması gerekiyor. Çünkü uzay aracının gökyüzünü tararken nispeten hızlı hareket etmesi gerekiyor. Öyle görünmüyor ama kalkanlar aslında oldukça hafif ve sandviç gibi malzeme katmanlarından yapılmış. Dışında alüminyum levhalar var. içinde kartona benzeyen, hafif ama sağlam bir alüminyum petek yapısı var." dedi.

İki yıl boyunca SPHEREx teleskopu, galaksileri, yıldızları, bulutsuları ve diğer gök cisimlerini inceleyecek. Bu sayede devasa bir veri tabanı oluşturacak. Bunun için tüm gökyüzünün dört kez haritasını çıkaracak.

Misyonun amacı, bilim adamlarının su ve yaşam için gerekli diğer temel bileşenlerin nereden geldiğini daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktır. Misyon bunu, yıldızlararası gaz ve toz bulutlarındaki, yeni yıldızların oluştuğu ve gezegenlerin sonunda yaratıldığı yerlerdeki su buzunun bolluğunu ölçerek yapacak.

Aynı zamanda ekip galaksilerin kozmik tarihini de inceleyecek. Galaksilerin ne zaman oluşmaya başladıkları ve zaman içinde nasıl değiştikleri hakkında daha fazla bilgi edinecekler.