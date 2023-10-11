NASA'nın Psyche Uzay Misyonu Hava Koşulları Engeline Takıldı

NASA, metal açısından zengin bir asteroiti incelemek üzere Psyche uzay aracını göndermeye hazırlanıyor ancak hava koşulları fırlatmayı engelliyor. Eğer hava koşulları düzelmezse uçuş başka bir zamana ertelenebilir.

Nasa yeni bir keşif için son hazırlıklarını yapıyor. Uzay ajansı, yakında metal açısından zengin bir asteroiti incelemek üzere Psyche uzay aracını gönderecek. Ancak rüzgar Nasa'nın lehine esmiyor. Ne yazık ki Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi çevresindeki hava koşulları fırlatma için uygun değil. Eğer hava koşulları düzelmezse uçuş başka bir zamana ertelenebilir. İşte detaylar…

Nasa'nın Psyche uzay misyonuna doğa koşulları engeli!

Uzay takvimine göre Psyche uzay aracının görevine başlamasına sayılı saatler kaldı. Her şey yolunda giderse uzay aracı, 12 ekim perşembe günü SpaceX'in üçlü iticili Falcon Heavy roketiyle fırlatılacaktı. Ancak yetkililer hesapta olmayan bir olumsuzlukla karşılaştı. NASA salı günü web sitesinde yayınladığı mesajda 45. Hava Filosu'ndaki yetkililerin raporuna dikkat çekti.

Bu rapor, ABD'deki hava ve uzay operasyonları için ayrıntılı değerlendirmeler sunuyor. Raporda, örs bulutu, kümülatif bulut ve yüzey elektrik alanı kurallarının birincil endişeler olarak listelendi. Bu rapora göre kabul edilebilir hava koşullarının yalnızca yüzde 20'si sağlanıyor. Ne yazık ki bu koşullar, fırlatma tarihinin ertelenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

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Peki hava muhalefeti yüzünden fırlatma gerçekleşmezse Psyche misyonunun akıbeti ne olacak? Hava koşullarının Perşembe günkü fırlatma çalışmalarını aksatması durumunda, takvimdeki en yakın zamana ertelenecek. Bu durumda takvimler en yakın 25 ekimi işaret ediyor.

Psyche misyonu oldukça ilgi çekici. Çünkü NASA bu misyonla birlikte ilklere imza atmaya devam edecek. Bu, Psyche, bilim adamlarının kaya veya buz yerine büyük miktarlarda metal içerdiğine inandığı bir yüzeye sahip bir asteroiti keşfeden ilk uzay aracı olacak. Böylece adını uzay tarihine yazdıracak.

Asteroite ulaşmak için Psyche uzay aracı, neredeyse altı yıl sürecek bir yolculuğa imza atacak. Mars ile Jüpiter arasındaki bir noktaya kadar yaklaşık 2,2 milyar mil yol kat edecek. Uzay aracı, asteroite ulaştığında evrene dair birçok gizemi de aydınlatacak. Güneş sisteminin erken aşamalarını keşfetmeye yardımcı olacak. Ayrıca Dünya ve Mars gibi kayalık gezegenlerin nasıl oluştuğuna ışık tutacak. Uzay aracı, 170 mil genişliğindeki asteroiti analiz etmek için çeşitli bilim araçlarını kullanacak.