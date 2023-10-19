NASA'nın Mars Helikopteri Ingenuity Yeni Bir Rekor Kırdı

NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity, Mars yüzeyinde saniyede 22,4 mil/saat hıza ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Ingenuity'nin başarısı, Mars misyonunu denetleyen NASA ekibi için önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Nasa, Mars helikopteri Nisan 2021'den bu yana kızıl gezegende görevini yerine getiren Ingenuity helikopteri ile dikkatleri çekmeye devam ediyor. Uzay ajansı yaptığı son açıklamada Ingenuity helikopterinin Mars yüzeyinde yeni bir rekor kırdığını belirtti. İşte detaylar!

Ingenuity helikopteri saniyede 22,4 mil/saat hıza ulaştı!

Nasa'nın kızıl gezegene gönderdiği Ingenuity helikopteri birçok başarıya imza attı. Nisan 2021'den beri görev yapan helikopter, son haberlere göre yeni bir hız rekoru kırdı. Drone benzeri helikopter, rekoru gezegendeki 62 uçuşu sırasında gerçekleştirdi.

Bununla birlikte uçuş sırasında Ingenuity, saniyede 10 metre (22,4 mil/saat) hıza ulaştı. Daha önce geçtiğimiz ayın sonunda iki uçuş gerçekleştiren helikopter, 8 m/s (17,9 mil/saat) hız rekorunu kırdı. Şimdi ise rekor üstüne rekor kırdı.

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Söz konusu olay Perseverance gezginini de içeren Mars misyonunu denetleyen NASA ekibi için önemli bir başarı. Ingenuity ilk olarak nisan 2021'de Mars'a çıkarak başka bir gezegende motorlu ve kontrollü uçuş gerçekleştiren ilk uçak oldu. Ancak bu uçuş sonunda sadece havada asıl kaldı.

O zamandan bu yana 4 kiloluk 19 inç yüksekliğindeki helikopter, 2,325 feet (708,9 metre) gibi bir mesafeyi tek uçuşla geçmeyi başardı. Ingenuity'nin 62 uçuştaki uçuş süresi toplam 9 mil mesafeyi kapsıyor. Bu uçuşlardan elde edilen süre ise 113 dakika.

Mevcut misyonun asıl amacı eski yaşama dair kanıtlar aramak. Bunu da Ingenuity yardımıyla yapmayı planlıyor. Öte yandan gezegenden toplanan verileri analiz etmek amacıyla Dünya'ya getirecek. Böylece bilim insanları eski yaşamla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinecek. Ayrıca Ingenuity, NASA'nın 2030'da gerçekleştirmeyi planladığı Mars'a yapacağı ilk insanlı misyonuna daha iyi hazırlanmasına yardımcı olmak için gezegendeki koşullar hakkında da bilgi topluyor.

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