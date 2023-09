NASA'nın Mars Helikopteri Ingenuity Rekor Kırdı

Nasa'nın cesur küçük Mars helikopterini durdurabilene aşk olsun! Ingenuity, Nisan 2021'den bu yana kızıl gezegende görevini yerine getiriyor. 57. aynı zamanda son olan hava macerasını tamamlıyor. Toplam 100 dakikalık uçuş süresiyle kendi rekorunu kırdı.

Mars Helikopteri 100 dakikalık uçuş süresiyle kendi rekorunu tazeledi!

Ingenuity, Şubat 2021'de Nasa'nın Perseverance gezgini ile Mars'a ulaştı. İlk planı, yalnızca helikopterin havalanıp uçmasını test etmekti. Çünkü Mars'ın atmosferi çok daha inceydi. Ama Mars Helikopteri Ingenuity çok daha fazlasını başardı.

Bu arada Ingenuity, zaten tarihe geçmişti. Ingenuity başka bir gezegende motorlu kontrollü uçuş gerçekleştiren ilk uçaktı. O zamandan beri JPL ekibi, Mars Helikopteri'nin sınırlarını zorladı. Farklı irtifalarda farklı hızlarda sayısız iniş kalkış içeren bir sürü göreve gönderdi.

Ingenuity has flown more than 100 minutes on Mars! The #MarsHelicopter completed Flight 57 over the weekend, traveling north for 713 ft (217 m) for 129 seconds. See the latest flight stats: https://t.co/7DMHj9KMYp pic.twitter.com/CYNzJ4IcEY — NASA JPL (@NASAJPL) September 6, 2023

Mars Helikopteri Ingenuity'nin bugüne kadar tek bir uçuşta uçtuğu en uzak mesafe rekorunu geçen yılın nisan ayında kırmıştı. Havada kaldığı en uzun süre ise Ağustos 2021'deki bir uçuşta 169,5 saniyeydi. Dönüm noktası olan uçuşu sırasında, Nasa'nın Mars helikopteri 129 saniye boyunca 217 metre kuzeye giderek 10 metre yüksekliğe ulaştı. Bu denemesinde saatte 4,8 kilometre ile maksimum hıza ulaştı.

Misyonu Nasa'nın Jet Propulsion Laboratuvarı (JPL) denetliyor. Web sitesinde, uçuşun amacının helikopteri yeniden konumlandırmak olduğunu belirtti. Aynı zamanda görevleri arasında belirlenmiş bilim hedeflerinin görüntülerini yakalamak olduğunu da ekledi.

Yol boyunca yaşanan birkaç teknik soruna rağmen, helikopter görevine devam etti. Hatta NASA mühendislerine Mars'a ve muhtemelen diğer gezegenlere yapılacak gelecekteki görevler için ilham verdi. Artık 100 dakikalık uçuş süresine sahip olan bu olağanüstü makine Mars yüzeyinde gezmeye devam ediyor. NASA ise Mars Helikopteri'nin daha fazla neler yapabileceğini görmek için sabırsızlıkla bekliyor.