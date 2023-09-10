NASA Mars'ta Oksijen Üretmeyi Başardı

NASA, Mars'ta gerçekleştirdiği MOXIE deneyiyle kızıl gezegende oksijen üretmeyi başardı. Bu keşif, Mars'ın insan yaşamı için uygun olup olmadığının kanıtı olarak önem taşıyor.

Uzay deyince aklımıza başka gezegenlerde hayat var mıdır sorusu geliyor. İnsanoğlu hem evrende biricik olmak istiyor hem de başka gezegenlerde hayat olup olmadığını merak ediyor. Gözler ise Dünya'ya en yakın gezegen Mars'a çevriliyor. Başka bir gezegende hayat olması için insan yaşamının olmazsa olmazı oksijenin var olması gerekiyor. NASA kızıl gezegende oksijen üretmek için kolları sıvadı. 20 Nisan 2021'de, Mars'ta MOXIE ismini verdikleri bir deney yaptı. Sonuçlar ise epey şaşırtıcı.

NASA MOXIE deneyiyle kızıl gezegen Mars'ta oksijen üretmeyi başardı!

NASA çok büyük bir keşfe imza attı. MOXIE deneyiyle birlikte Mars'ın atmosferinden oksijen çıkardı. Bu keşfi tüm dünya için önemli kılan nedenler arasında kızıl gezegenin acaba insan yaşamı için uygun olup olmadığının kanıtı olması.

Uzay Teknolojisi Misyonu teknoloji gösterimleri direktörü Trudy Kortes deneyin sonucunu bir açıklama yaptı. "Bu teknolojiyi gerçek dünya koşullarında kanıtlayarak, astronotların Kızıl Gezegen'de daha fazla vakit geçirebileceği bir geleceğe bir adım daha yaklaştık" dedi.

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MOXIE, 2021 yılının şubat ayında Perseverance gezgini ile Mars'a ulaştı. Üç ay sonra ilk kez oksijen çıkarmayı başardı. Bu, operasyonları 15 kez tekrarladı. Deney, elektrokimyasal işlemler kullanarak oksijeni Mars'ın karbondioksit açısından zengin atmosferinden ayırıyor. MOXIE toplamda Mars'ta 122 gram oksijen üretti. Bu miktar kulağa az geliyor. Ama işin aslı öyle değil. Bu miktar küçük bir köpeğin 10 saatte soluduğu miktara yakın.

MOXIE, Mars Yerinde Oksijen Kaynak Kullanımı Deneyinin kısaltmasıdır. Bu deney tam da şuna işaret etti. Yerinde kaynak kullanımı (ISRU) ile birlikte uzayda bulunan malzemeleri kullanarak uzayda varlık gösterebiliriz. Başka gezegenlerde yaşam için gerekli olan her şeyi mavi Dünya'dan taşımak yerine orada var olan malzemeleri kullanabiliriz. ISRU ile birlikte Ay yüzeyinden su çıkarabiliriz. Veyahut Mars'ın solunamayan atmosferi için oksijen üretebiliriz. Bu sayede Dünya dışında yaşam da mümkün olacak.

MOXIE teknoloji dünyası için büyük bir gösteri oldu. Tüm dünyada merak uyandırdı. Ancak deney bununla sınırlı kalmadı. Bu deney ISRU'nun gezegen dışında nasıl kullanılabileceğini gösteriyor. Ayrıca yeni görevler için ilham kaynağı oldu.