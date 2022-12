NASA'dan duygusal InSight uzay aracı paylaşımı!

Uzay ajansı Nasa, yeni bilgiler toplamak için birçok uzay aracını Mars'a göndermek üzere görevlendirdi. Bu uzay araçlarından bir tanesi de InSight oldu. Ancak geçtiğimiz kasım ayının başında uzay aracı veda etmeye hazırlık yaptı. NASA ise bugün yaptığı paylaşımda aracın son Mars fotoğrafını paylaştı.

NASA, InSight uzay aracının son Mars fotoğrafını paylaştı

Uzay ajansı NASA, 2018 yılının sonlarında InSight uzay aracını Mars'a başarılı bir şekilde indirmeyi başardı. Uzay aracı ise Mars'taki sismik faaliyetleri tespit etmek amacıyla sismometresini yüzeye indirme konusunda başarı elde etti. Sonrasında ise sondaj yapmak için delme çalışmalarına başladı ancak araç, bu görevleri gerçekleştiremedi.

Mars'ta kaldığı süreç içerisinde InSight, birçok denemeden başarısız olarak ayrıldı. Özellikle söz konusu Mars yüzeyinin zorlu koşulları olduğunda yetersiz kaldı. Tüm bu nedenlerden dolayı NASA, uzay aracının görevine son vereceğini açıkladı.

Bunların üzerine NASA, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla InSight aracının son Mars fotoğrafını paylaştı. Ayrıca fotoğrafla birlikte paylaşılan mesaj da oldukça duygusaldı. "Gücüm gerçekten çok düşük, bu yüzden gönderebileceğim son fotoğraf bu olabilir. Yine de benim için endişelenme. Burada geçirdiğim zaman hem verimli hem de sakin geçti. Görev ekibimle konuşmaya devam edebilirsem yapacağım ama yakında buradan ayrılacağım. Benimle kaldığın için teşekkürler."

Şimdi pek çok mühendis, aracın topladığı verilerin kaybolmaması için çaba sarf ediyor. Aracın toplamış olduğu veriler, Mars'ın iç katmanları, sıvı çekirdeği fazlasıyla tükenmiş manyetik alanı, değişken kalıntılar ve hava durumuyla ilgili birçok bilgi veriyor. Ayrıca deprem aktivitesi hakkında da ilginç bilgiler sunuyor.

My power's really low, so this may be the last image I can send. Don't worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I'll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ — NASA InSight (@NASAInSight) December 19, 2022

Topladığı verilere rağmen son zamanlardaki toz fırtınası, aracın güçsüz kalmasına neden oldu. Ekip ise güç tasarrufu sağlamak için sismometreyi tamamen kapatmaya karar verdi. Ancak bilim insanları, uzay aracının çok az güce sahip olduğunu da belirtti.

Peki, siz InSight uzay aracı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!