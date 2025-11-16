Musk'tan Çin ambargosu: Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı

Elektrikli araç üreticisi Tesla, ABD üretim hatlarında Çin menşeli parçaları tamamen kaldırma kararı aldı. Bu hamle Tesla CEO'su Elon Musk'ın talimatıyla başladı.

TİCARET SAVAŞININ FATURASI

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yarattığı dalgalı gümrük tarifeleri, Tesla'nın ABD'deki fiyatlandırma stratejisini belirsizliğe sürüklemeye devam ediyor. Reuters verilerine göre şirket, son iki yıldır Kuzey Amerika merkezli tedarik zincirine ağırlık vererek bu riskleri azaltmaya çalışıyor.

ÇİN'DE SATIŞLAR SERT DÜŞTÜ

Kararın gündemde olduğu dönemde Tesla'nın Çin'de üretilen elektrikli araç satışlarında düşüş hızlandı. Çin Binek Araç Birliği verileri, ekim ayında satışların geçen yıla göre %9,9 gerileyerek 61.497 adede düştüğünü gösteriyor. Şanghay Gigafactory'den Avrupa, Hindistan ve diğer pazarlara gönderilen Model 3 ve Model Y araçların ihracatı da eylüle göre %32,3 oranında azaldı.

OTOMOTİVDE YENİ TEDARİK DÖNEMİ

2025 boyunca süren ABD–Çin gerilimi, otomotiv sektörünü kriz odaklı kararlara yöneltti. ABD Başkanı Donald Trump'ın dönemsel gümrük tarifeleri, nadir metallerdeki belirsizlik ve çip arzındaki istikrarsızlık, üreticileri tedarik zincirlerini yeniden yapılandırmaya zorluyor.

Tesla'nın attığı bu adım yalnızca tekil bir karar değil; aynı hafta General Motors'un da binlerce tedarikçisine Çin malı parçaların üretim hatlarından çıkarılması talimatı gönderdiği biliniyor. Bu gelişmeler, ABD otomotiv endüstrisinin Çin'e bağımlılığı azaltma sürecinde yeni bir döneme girildiğini gösteriyor.