MrBeast Deepfake Videosuyla Dolandırıldı!

Son yıllarda teknoloji bir hayli gelişti. Bu hiç şüphesiz en fazla yapay zeka alanında fark edildi. Tabii bu gelişme, çeşitli sorunları da beraberinde getirdi. Bu sorunlardan birisi de ünlü insanların alet edildiği deepfake. Dünya genelinde tanınan YouTuber MrBeast ise deepfake'in son mağduru oldu.

MrBeast'in deepfake videosu çıktı! 10 bin kişi için iPhone 15 Pro çekilişi yaptı

Bilmeyenler için deepfake, bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanılarak oluşturulan sahte videolarına denir. Ülke bakanlarından ünlü isimlere, YouTuber'lardan iş insanlarına kadar pek çok insan için ne yazık ki deepfake videoları oluşturuluyor. Tabii bu, dolandırıcılar tarafından yapılıyor.

Gelişen teknolojiye ayak uyduran dolandırıcılar, insanların ünlü kişilere inanabileceğini düşünerek dolandırıcılık amacıyla deepfake videolar oluşturuyor. Bu videolarda genellikle bir linkte tıklanması isteniyor veya doğrudan bir ürün tavsiye ediliyor. Bu durumun son örneği, YouTube'ta 150 milyondan fazla aboneye sahip olan MrBeast oldu.

MrBeast, Twitter ya da yeni adıyla X'te yaptığı paylaşım ile TikTok'ta ortaya çıkan deepfake videosunu takipçileri ile paylaştı. Platformda reklam verilerek paylaşılan bu sahte videoda MrBeast, 10 bin kişiye yakın zamanda tanıtılan Apple'ın iPhone 15 Pro modelini hediye edeceğini söylüyordu. Tabii asıl nokta, bu çekilişe katılmak için linke tıklamaktı. Tıklayan kişilerin bilgilerinin ele geçirileceği muhtemel.

Lots of people are getting this deepfake scam ad of me… are social media platforms ready to handle the rise of AI deepfakes? This is a serious problem pic.twitter.com/llkhxswQSw — MrBeast (@MrBeast) October 3, 2023

Deepfake videosunda MrBeast'in takipçileri tarafından fark edilen oldukça önemli bir detay var. Bu da videoyu paylaşan sahte hesabın doğrulanmış olmasıydı. Tam bu noktada gözler TikTok'a dönüyorken, doğrulandı işareti olduğu için kaç kullanıcının bu sahte videoya inandığı ise meçhul.

