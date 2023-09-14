Mount & Blade 2: Bannerlord Fiyatı İçin Kötü Haber
Türkiye'nin en bilinen oyun geliştiricilerinden TaleWorlds Entertainment tarafından piyasaya sürülen Mount & Blade 2: Bannerlord için fiyat artışı açıklandı. Oyun severlerin büyük ilgi gösterdiği yapımın fiyatının yakın zamanda zamlanacağı duyuruldu.
Türkiye'nin en bilinen oyun geliştiricilerinden TaleWorlds Entertainment tarafından piyasaya sürülen Mount & Blade 2: Bannerlord için kötü haber geldi. Öyle ki söz konusu yapımın fiyatının yakın zamanda zamlanacağı açıklandı.
Mount & Blade 2: Bannerlord fiyatı için zam yolda!
Türkiye'de son yıllarda artan dolar kuru ve yükselen enflasyon nedeniyle AAA kalitedeki yapımlar dahil binlerce oyun için büyük zamlar gelmişken, bu oyunlar arasına Mount & Blade 2: Bannerlord da katılıyor.
Türkiye başta olmak üzere dünya genelinde de önemli bir popülerliğe ulaşmış olan Mount & Blade 2: Bannerlord, strateji türünde bir orta çağ savaş oyunudur. Kendi krallığınızı kurup hükmedebileceğiniz yapım, oynayanların büyük çoğunluğundan olumlu yorum aldı.
Oyunculara yeni darbe: Sevilen oyunlar için zam kapıda!
TaleWorlds Entertainment tarafından yapılan açıklamaya göre şu anda fiyatı 349,99 TL olan Mount & Blade 2: Bannerlord için Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede zam yapılacak. Bunun için dövizdeki dalgalanmaları sebep gösteren şirket, zammın PC, Xbox, Playstation platformlarında 19 Eylül 2023 itibariyle yürürlüğe gireceğini duyurdu.
Fiyat için oran bakımından ne kadar zam geleceği açıklanmadı. Fakat tahminler, yüzde 100 civarında olacağı yönünde. TaleWorlds Entertainment, geçtiğimiz yılın 19 Eylül tarihinde de yüzde 133 seviyesinde zam yapmıştı.
Mount & Blade 2: Bannerlord fiyatı için yapılacak zamdan etkilenecek ülkeler şu şekilde;
Avustralya
Arjantin
Brezilya
Kanada
Şili
Kolombiya
Kosta Rika
Hindistan
Endonezya
İsrail
Japonya
Kazakistan
Malezya
Meksika
Yeni Zelanda
Norveç
Filipinler
Polonya
Rusya
Singapur
Güney Afrika
Güney Kore
İsviçre
Türkiye
Birleşik Krallık
Uruguay
Vietnam
Mount & Blade 2: Bannerlord sistem gereksinimleri
GereksinimMinimumTavsiye Edilenİşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)Windows 10 (64-bit)İşlemci: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1200Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600XEkran Kartı: Intel UHD Graphics 630 / NVIDIA GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GBNVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580RAM: 6 GB8 GBDepolama: 60 GB kullanılabilir alan60 GB kullanılabilir alan
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