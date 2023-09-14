Mount & Blade 2: Bannerlord Fiyatı İçin Kötü Haber

Türkiye'nin en bilinen oyun geliştiricilerinden TaleWorlds Entertainment tarafından piyasaya sürülen Mount & Blade 2: Bannerlord için fiyat artışı açıklandı. Oyun severlerin büyük ilgi gösterdiği yapımın fiyatının yakın zamanda zamlanacağı duyuruldu.

Türkiye'nin en bilinen oyun geliştiricilerinden TaleWorlds Entertainment tarafından piyasaya sürülen Mount & Blade 2: Bannerlord için kötü haber geldi. Öyle ki söz konusu yapımın fiyatının yakın zamanda zamlanacağı açıklandı.

Mount & Blade 2: Bannerlord fiyatı için zam yolda!

Türkiye'de son yıllarda artan dolar kuru ve yükselen enflasyon nedeniyle AAA kalitedeki yapımlar dahil binlerce oyun için büyük zamlar gelmişken, bu oyunlar arasına Mount & Blade 2: Bannerlord da katılıyor.

Türkiye başta olmak üzere dünya genelinde de önemli bir popülerliğe ulaşmış olan Mount & Blade 2: Bannerlord, strateji türünde bir orta çağ savaş oyunudur. Kendi krallığınızı kurup hükmedebileceğiniz yapım, oynayanların büyük çoğunluğundan olumlu yorum aldı.

Oyunculara yeni darbe: Sevilen oyunlar için zam kapıda!

TaleWorlds Entertainment tarafından yapılan açıklamaya göre şu anda fiyatı 349,99 TL olan Mount & Blade 2: Bannerlord için Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede zam yapılacak. Bunun için dövizdeki dalgalanmaları sebep gösteren şirket, zammın PC, Xbox, Playstation platformlarında 19 Eylül 2023 itibariyle yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Fiyat için oran bakımından ne kadar zam geleceği açıklanmadı. Fakat tahminler, yüzde 100 civarında olacağı yönünde. TaleWorlds Entertainment, geçtiğimiz yılın 19 Eylül tarihinde de yüzde 133 seviyesinde zam yapmıştı.

Mount & Blade 2: Bannerlord fiyatı için yapılacak zamdan etkilenecek ülkeler şu şekilde;

Avustralya

Arjantin

Brezilya

Kanada

Şili

Kolombiya

Kosta Rika

Hindistan

Endonezya

İsrail

Japonya

Kazakistan

Malezya

Meksika

Yeni Zelanda

Norveç

Filipinler

Polonya

Rusya

Singapur

Güney Afrika

Güney Kore

İsviçre

Türkiye

Birleşik Krallık

Uruguay

Vietnam

Mount & Blade 2: Bannerlord sistem gereksinimleri

GereksinimMinimumTavsiye Edilen İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)Windows 10 (64-bit)İşlemci: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1200Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600XEkran Kartı: Intel UHD Graphics 630 / NVIDIA GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GBNVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580RAM: 6 GB8 GBDepolama: 60 GB kullanılabilir alan60 GB kullanılabilir alan

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