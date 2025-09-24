Milli Yetkinlik Hamlesi - ELMAS Programı Kocaeli'de Tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen "Milli Yetkinlik Hamlesi - ELMAS Programı" çalıştayı Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Dilovası ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) Konferans Salonu'ndaki çalıştayda, 12 ilden 13 seçkin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin katılımıyla yürütülen program sanayicilere tanıtıldı, GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin de projeye dahil edildiği duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, burada yaptığı konuşmada, savunma sanayisi, Milli Eğitim Bakanlığı, okullar ve sanayi bölgelerinin birbirilerini tamamlamasıyla ortaya iyi şeyler çıkacağını söyledi.

Nihai hedeflerinin okullardan çıkan çocukların hemen hemen hepsinin savunma sanayi içerisinde yer alması olduğunu belirten Karataş, şöyle konuştu:

"Bu bölgedeki sanayicimizin beklentileri, şu andaki okulumuzun altyapısı ve öğrenci kalitesi ne seviyede gibi bölgeye ve okulumuza özel farklı özelleştirmemiz gereken noktalar da olacak. Daha okuldayken savunma sanayi firmalarımızın ihtiyaçlarını karşılayan küçük projeler yapabilmesi. Kararlıyız. Bu proje hayata geçecek. Ona hiç bir şüphemiz yok. Bu proje hem bölgemize hem de savunma sanayimize katkı sağlayacak. Burada en kritik şey sanayicilerimizin acil ihtiyacı olan teknik becerili arkadaşlar. Daha sonra gelecek teknolojilerine bu arkadaşlarımızı nasıl kazandırmaya çalışacağız."

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ercan Alpay, protokol imzalandığında okulları belirlerken özellikle savunma sanayisi sektörünün ağırlıkta olduğu firmaların bulunduğu bölgelerdeki okulları belirlediklerini anlattı.

Alpay, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini stratejik sektörlerle entegre ederek Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Programın yalnızca eğitim projesi değil, Türkiye'nin geleceğine atılan cesur bir adım olduğuna değinen Alpay, şöyle devam etti:

"Sektörle olduğumuz bütün okullarımız aslında böyle çok kıymetli hale geldi. Sektörden o kadar çok güç alıyoruz ki bakanlık olarak bizim verdiğimiz desteğin yanında bu desteklerin olması gerekiyor. Program Milli Eğitim Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının işbirliğinin sonucudur. Öğrencilerimiz sektörün taleplerine göre yetiştirilecek ve böylece mezun olduklarında savunma sanayimizin temel taşlarından birisi haline geleceklerdir."

GEBKİM Başkanı Vefa İbrahim Aracı da Türkiye'yi seven ve bu topraklara yatırım yapan sanayiciler olarak hedeflerinin çok net üretim gücünü arttırmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak olduğunu belirtti.

Programın çok kıymetli bir adım olduğunu vurgulayan Aracı, "Özellikle kimya sektörü gibi stratejik alanlarda yetişen gençlerimiz, ekonomimiz kadar savunma sanayimiz başta olmak üzere birçok sektöre güç katacak." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Karataş ile Aracı, birbirlerine hediye takdim etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.