Milli Harita ve Navigasyon Uygulamaları İçin Projeler Çağrısı Başlatıldı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Rekabet Öncesi İşbirliği Programı kapsamında; stratejik öneme sahip konum tabanlı hizmetler alanında milli çözümler geliştirmek ve inovatif uygulamaların önünü açmak hedefiyle 'Harita ve Navigasyon Uygulaması Geliştirme Projeleri Çağrısı' başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dijital egemenliği güçlendirmek hedefiyle, harita ve navigasyon uygulamalarında milli çözümleri ileri düzeylere taşıyacaklarını belirterek, "Stratejik öneme sahip konum tabanlı hizmetler alanında milli çözümler geliştirmek ve inovatif uygulamaların önünü açmak hedefiyle 'Harita ve Navigasyon Uygulaması Geliştirme Projeleri Çağrısı'nı başlatıyoruz. Çağrı kapsamında, ülkemizdeki kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun, 112 ile iletişime geçebilen, karbon ayak izi hesaplayabilen, gerçek zamanlı trafik verisi sunabilen yenilikçi özellikleri ile yüksek performanslı, kullanıcı dostu ve yapay zeka destekli navigasyon uygulamaları geliştirilmesini amaçlıyoruz. Dijital egemenliğimizi tahkim etmek, harita ve navigasyon alanında yerli ekosistemi güçlendirmek ve uluslararası rekabet gücümüzü artırmak amacıyla başlattığımız programa, yatırımcılarımızı ve sektör paydaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

KESİNTİSİZ VE BAĞIMSIZ NAVİGASYON HEDEFİ

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Harita ve Navigasyon Uygulaması Geliştirme Projeleri Çağrısı ile uluslararası rekabet gücünü artırarak harita ve navigasyon uygulaması pazarında marka oluşturulması, ulusal ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş, kapsayıcı, eşit, güncel, kesintisiz ve bağımsız navigasyon uygulaması hizmetine erişim sağlanması, uygulama geliştirme, veri analitiği ve altyapı kurulumunda yerli geliştiricilerin desteklenmesi, dışa bağımlılığı azaltacak stratejik yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi ve ihraç edilebilmesi, savunma sanayi, güvenlik güçleri ve kamu hizmetleri gibi alanlar için özelleştirilmiş navigasyon sistemlerinin oluşturulabilmesi hedefleniyor. Başvurular, 'https://rip.sanayi.gov.tr/anasayfa/Home/Duyurular' internet adresi üzerinden 15 Ağustos 2025 tarihine kadar yapılabilecek.