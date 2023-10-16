Migros Sanal Market, Müşterilerine Uçan Market Hizmeti Sunuyor

Migros Sanal Market, müşterilerinin ihtiyaçlarını drone teknolojisiyle koylara ve teknelerde teslim eden Migros Uçan Market hizmetini başlattı. Bu yenilikçi hizmet sayesinde müşteriler, alışverişlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabilecekler.

Yirmi beş yılı aşkın tecrübesiyle, online market alışveriş sektörünün öncü markası Migros Sanal Market müşterileri için her geçen gün yeniliklere imza atmaya devam ediyor. Sakin bir koyda ve denizin ortasındaki bir teknede geçen iki reklam filmiyle Migros Uçan Market hizmetini müşterilerinin beğenisine sunan Migros Sanal Market, müşterilerinin ihtiyaçlarını koylara ve teknelere drone teknolojisiyle teslim ediyor. Bu sayede Migros Sanal Market müşterileri de keyiflerini bölmeden ihtiyaçlarını kolayca

hallediyor.

Migros Uçan Market dönemi başladı!

Türkiye'nin önde gelen perakende marketlerinden Migros, teknoloji ve inovasyon konularındaki liderliğini bir adım daha ileri taşıyor. Yirmi beş yılı aşkın süredir piyasada olan şirket, müşterilerinin alışveriş deneyimlerini iyileştirmek için son teknolojileri kullanmaya devam ediyor. Artık müşterilerinin ihtiyaçlarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla yeni bir hizmet sunmaya başladı: Migros Uçan Market.

Migros Uçan Market, Türkiye'de bir ilk olan, günlük yaşamın koşuşturmasında alışveriş yapmayı daha kolay ve hızlı hale getirmek amacıyla tasarlanan bir hizmet olarak karşımıza çıkıyor. Müşteriler, bu yenilikçi hizmet sayesinde alışverişlerini sakin koylarda veya denizin ortasında bulunan teknelerde bile yapabilecekler.

Migros Sanal Market'in Migros Uçan Market hizmeti, drone teknolojisi ile müşterilere ihtiyaçları olan ürünleri teslim ediyor. ki heyecan verici reklam filmi ile tanıtılan bu hizmet, alışveriş deneyimini kökten değiştiriyor.

Müşteriler artık ihtiyaç duydukları ürünleri sadece birkaç tıkla sipariş edip, drone ile kapılarına (bulundukları her yere) getirtebilecekler. Bu yenilikçi hizmet, özellikle tatilciler ve deniz tutkunları için büyük bir kolaylık sağlayacak. Teknelerde ve kıyı bölgelerinde bulunan müşteriler, ihtiyaç duydukları ürünleri hızlı bir şekilde elde edebilecekler.

Migros Sanal Market'in Migros Uçan Market hizmeti, teknolojinin ve alışverişin nasıl birleştirilebileceğini gösteren ileri bir adımı temsil ediyor. Migros, müşterilerine daha fazla kolaylık sunmaya devam ederken, alışveriş deneyimini mükemmelleştirmeye devam ediyor.