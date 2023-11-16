Microsoft ve AMD Yapay Zeka İş Birliğiyle Ürünlerini Geliştiriyor

Microsoft, Ignite etkinliğinde AMD ile yapay zeka iş birliğine değindi. AMD, tüm Microsoft ürünlerine yapay zeka desteği sağlayacak. Microsoft, bulut çözümlerinde yeni AMD Instinct MI300X çipini kullanacak. Ayrıca, AMD EPYC işlemcilerin kullanım alanını genişletiyor. Windows tarafında ise AMD, Ryzen AI özellikli işlemcilerin kullanımda olduğunu belirtti.

Microsoft geçtiğimiz gün düzenlediği Ignite etkinliğinde yeni ürün ve hizmetlerini gösterdi. Etkinliğin bir parçası olarak AMD ve Microsoft arasındaki yapay zeka iş birliğine de değinildi. Buna göre AMD, sunucu hizmetlerinden Windows'a kadar tüm Microsoft ürünlerine yapay zeka desteği sağlayacak.

AMD ve Microsoft, yapay zekayı her yere getiriyor

Anlaşma kapsamında Microsoft, bulut çözümlerinde yeni AMD Instinct MI300X çipini kullanacak. Azure ND v5 sanal makinelerine yerleştirilecek yeni çip, ilk kez bu kadar büyük bir bulut hizmetinde kullanılmış olacak. MI300X, Azure müşterilerinin zorlu yapay zeka iş yüklerini verimli şekilde çalıştırmasına olanak tanıyacak.

Microsoft ayrıca bulut portföyünde AMD EPYC işlemcilerin kullanım alanını genişletiyor. Buna göre şirket, yeni bellek ve işlem için optimize edilmiş 4. nesil EPYC ile güçlendirilmiş sanal makinelere geçiş yapacak. Önümüzdeki yıldan itibaren bulut kullanıcılarına daha iyi performans ve fiyatlandırma seçenekleriyle birlikte sunulacak.

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Yapay zeka çalışmaları sadece bulut pazarını kapsamıyor. Windows tarafında ise AMD, Ryzen AI özellikli milyonlarca Ryzen 7000 serisi işlemcinin şu anda kullanımda olduğunu ifade etti. AMD ve Microsoft, bu bilgisayarlarda Windows Studio için kullanılabilecek bazı efektler geliştirdi. Ryzen 7000 sahipleri bu yapay zeka destekli deneyimden faydalanabilir.

Ortaklık kapsamında AMD; CPU, GPU ve hızlandırıcı çipler alanında genişlemeyi amaçlıyor. Microsoft ile iş birliği sayesinde ise teknolojilerini Azure bulut platformunun yanı sıra bilgisayarlarda da test etme imkanına sahip olacak.

Öte yandan Microsoft, önümüzdeki yılın başlarından itibaren Azure bulut bilişim hizmetlerine güç verecek olan kendi yapay zeka çiplerini tasarladı. Azure Maia 100 ve Azure Cobalt 100 olarak adlandırılan çipler, Microsoft'un silikon laboratuvarında üretildi.

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