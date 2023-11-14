Microsoft Edge için "sonunda" dedirten özellik geliyor!

Microsoft'un sunduğu internet tarayıcısı Edge, son zamanlarda kullanıcılar tarafından istenen yeni özelliklere kavuşuyor. 2015 yılında kullanıma sunulan bu tarayıcı, geçen yıllara göre daha hızlı bir büyüme gösterdi.

Microsoft, bu büyümeyi sürdürebilmek için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son olarak Microsoft Edge'in bir Çeviri özelliği alacağı ortaya çıktı. İşte yeniliğin detayları…

Microsoft Edge, videolar için Canlı Çeviri özelliği alıyor!

İnternet üzerinden yabancı dilde bir video izlerken konuşulanları anlamak zaman zaman zor hale gelebiliyor. Neyse ki Microsoft Edge'in yeni özelliği, internetten yabancı dil öğrenmeye çalışan kişiler başta olmak üzere herkesin işini kolaylaştıracak.

Windows Central'ın raporuna göre Microsoft Edge'e YouTube platformu için canlı çeviri özelliği geliyor. Bazı kullanıcılar tarafından fark edilen bu özellik, video oynatılırken konuşulanları anlık olarak çeviriyor ve metin olarak gösteriyor.

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Bu özellik şu an için sadece İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Rusça dillerini destekliyor. Yani videoda konuşulanları bu dillere çevirebilmek mümkün. Bu özelliği etkinleştirmek için, test kullanıcıları tarafından paylaşılan bilgilere göre video oynatılırken görünen, dil seçenekleri içeren bir açılır menüden dil tercihinde bulunmak yeterli oluyor.

Bu özelliğin sadece YouTube'da mı yoksa diğer platformlarda da kullanılabilir olup olmadığı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Bu noktada kullanıcıların istekleri, ikinci seçenekten yana.

Microsoft Edge için Canlı Çeviri özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor. Fakat tahminler önümüzdeki haftaları işaret ediyor. Sonuç olarak şu anda beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Microsoft Edge'in yeni Canlı Çeviri özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.