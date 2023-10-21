Meta, Instagram'daki çeviri hatası için özür diledi

Instagram'ın ana şirketi Meta, platformun 'çeviriyi gör' özelliğindeki bir çeviri hatasını ortaya çıkaran 404 Media raporunun ardından bir özür yayınladı. Söz konusu hata, bazı Filistinli kullanıcıların biyografilerinde 'terörist' kelimesinin yer almasına neden oldu.

Instagram'ın ana şirketi Meta, platformun "çeviriyi gör" özelliğindeki bir çeviri hatasını ortaya çıkaran 404 Media raporunun ardından bir özür yayınladı. Söz konusu hata, bazı Filistinli kullanıcıların biyografilerinde "terörist" kelimesinin yer almasına neden oldu.

Hata Instagram profilindeki Elhamdülillah gibi kelimeleri çevirirken meydana geldi

Hata, Filistin bayrağı emojisi ve "Filistinli" ve " Allah'a hamd" anlamına gelen "elhamdülillah" gibi kelimeler de dahil olmak üzere Arapça ifadeleri çevirirken meydana geldi.

Sorunu vurgulayan TikTok kullanıcısı ytkingkhan, bir arkadaşının anonim olarak sorunu bildirmesinin ardından test ettiğini açıkladı. Bu tür aksaklıkların potansiyel olarak İslamofobik ve ırkçı söylemleri körükleyebileceği endişesini dile getirdi. Meta, sorunun yalnızca "kısa süreli" olduğunu belirtirken, etkilenen kullanıcıların tam sayısı belirsizliğini koruyor.

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Amnesty Tech Direktörü Rasha Abdul-Rahim, Instagram özrünü yetersiz bularak eleştirdi. Abdul-Rahim, yanlış çevirilerin sadece bir hata değil, Meta'nın platformlarının sistemik bir yönü olduğunu iddia etti. Meta'nın Filistin içeriklerini sansürleme ve yanlış sınıflandırma konusunda bir geçmişi olduğunu ve bu sorunun ilk kez 2021 yılında Uluslararası Af Örgütü tarafından tespit edildiğini savundu.

O dönemde, İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün bir mahallesi olan Şeyh Cerrah'ta Filistinli protestocularla çatışmasının ardından Facebook ve Instagram'da içerik ve hesapların kaldırıldığına dair raporlar ortaya çıktı. Birçok Filistin yanlısı hesap canlı yayın kısıtlamalarına, gönderi görüntülemelerinin azaltılmasına veya içeriğin tamamen kaldırılmasına maruz kaldı. Bazıları Şeyh Cerrah'taki olaylarla ilgili zararsız faaliyetler nedeniyle işaretlenirken, diğer içerikler "hassas" veya potansiyel olarak üzücü olarak etiketlendi.

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Meta'nın bu sorunlara verdiği yanıt yetersiz bulundu ve şirket tarafından hazırlatılan bir üçüncü taraf raporu, eylemlerinin Filistinli kullanıcıların ifade özgürlüğü ve siyasi katılımı üzerinde olumsuz bir insan hakları etkisi olduğunu doğruladı. Sorun, Filistinli destekçilerin platform kurallarını ihlal etmeseler bile paylaşımlarının bastırıldığı veya kaldırıldığı iddialarıyla devam ediyor. Uzmanlar bunu bir moderasyon önyargısı sorunu olarak nitelendiriyor ve Meta'yı tarihsel olarak Filistinli seslere karşı sistematik sansür geçmişi olan en kısıtlayıcı platformlardan biri olarak etiketliyor.