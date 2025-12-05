Medyada dev satın alma! Milyonlar bu ortaklığa çok sevinecek

Netflix'in, Warner Bros Discovery'yi satın almak için yarışan adaylar arasında en yüksek teklifi sunduğu öğrenildi. Bu gelişme, medya sektöründe güç dengelerini kökten değiştirebilecek bir anlaşmanın kapıda olduğuna işaret ediyor.

Reuters'ın haberine göre Netflix, Warner Bros Discovery'nin stüdyo ve yayın birimini satın almak için özel görüşmelere başladı. Şirketin, olası bir engelleme hâlinde 5 milyar dolar cayma ücreti ödemeye hazır olduğunu ilettiği öne sürüldü. Anlaşmanın birkaç gün içinde duyurulabileceği ifade ediliyor. Netflix'in teklifinin %85'i nakit olarak sunuldu.

NETFLIX İLE HBO MAX TEK ÇATI ALTINDA TOPLANACAK

Bu birleşme gerçekleşirse Netflix ile HBO Max'in tek bir çatı altında toplanması, tüketicilerin toplam içerik maliyetlerini düşürebilecek büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

HOLLYWOOD'DAN KONGRE'YE 'MÜDAHALE' ÇAĞRISI

Variety, olası satın almanın Hollywood'da endişeye yol açtığını aktardı. Ünlü yapımcılar ve sektör temsilcilerinden oluşan bir konsorsiyum, ABD Kongresi'ni satın alma sürecine müdahale etmeye çağırdı. Konsorsiyum, Netflix'in WBD'yi satın almasının ekonomik ve yapısal bir krize neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

SATIN ALMA YARIŞI KIZIŞIYOR: YENİ TEKLİFLER GELİYOR

Wall Street Journal'ın haberine göre Warner Bros Discovery, perşembe gününün sonunda taliplerden yeni teklif turları istedi. Bu hamle, Paramount Skydance'in Netflix'e avantaj sağlandığı gerekçesiyle satış sürecine itiraz etmesinin ardından geldi. Kasım sonunda alınan ilk teklifler sonrası Paramount, Comcast ve Netflix daha cazip tekliflerle süreci yeniden şekillendirmeye çalışmıştı.