MCRM Yazılım, mali müşavirlere özel bulut tabanlı kurumsal hafıza çözümünü duyurdu

MCRM Yazılım, mali müşavirlere özel bulut tabanlı kurumsal hafıza çözümü gelştirdiğini duyurdu. MCRM Proje Müdürü Özcan Durmaz konuya dair şu açıklamada bulundu:

"Mali müşavirlik sektöründe dijital yönetimin yeni bir döneme girdiğine inanıyoruz. MCRM olarak amacımız; ofislerin operasyonel yükünü azaltan, kârlılığı ölçülebilir kılan ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen bir dijital yönetim standardı oluşturmaktı. Sektörde yaşanan tahsilat ve yönetim sorunlarının kaynağı çoğu zaman mükellefler değil, sistem eksikliğidir. Biz bu boşluğu dolduruyor; tahsilattan süreç yönetimine kadar tüm operasyonları tek merkezden yönetilebilir hâle getirerek mali müşavirlikte kontrol ve şeffaflığı yeniden tanımlıyoruz."

Durmaz, "Biz bir entegrasyon değil; müşavirlik şirketlerinin yönetimsel tüm ihtiyaçlarına cevap vermek için gerçek kullanıcı deneyimleri ile geliştirilmiş bir kurumsal hafıza yazılımıyız. İş süreçleri kişilere değil, sisteme emanet edildiği için, yeni bir personel ilk gününde bile en kıdemli çalışan kadar hatasız iş teslim edebiliyor. Piyasada bulunan onlarca parçalanmış entegrasyon programlarından tamamen farklı bir amaca hizmet ediyor; süreç yönetimine yüzde 100 odaklanıyor ve hata payını sıfıra indiriyoruz" dedi.

Durmaz açıklamalarına şöyle devam etti:

"Geliştirdiğimiz sistem sayesinde, her iş süreci titizlikle hazırlanmış kontrol listeleriyle ilerliyor ve böylece 'unuttum' kelimesi ofislerden tamamen siliniyor. İş süreçlerini kişilerin inisiyatifinden çıkarıp doğrudan sisteme emanet ederek personel bağımlılığına son veriyoruz. Entegrasyon karmaşasında boğulmak yerine, ofislerin kalbindeki çalışma disiplinine odaklanıyoruz. Özellikle beyanname dönemleri sonunda her adımın kim tarafından kontrol edildiğinin şeffafça görülmesi, meslek mensuplarında büyük bir denetim huzuru yaratıyor. Bizim için hız, önemli bir kriter olsa da doğruluğun hayati önem taşıdığına inanıyoruz."

Durmaz, son olarak şunları söyledi:

"Müşteri ilişkileri, süreç, tahsilat, kârlılık, denetim, görev takibi, personel işlemleri, takvim entegrasyonları, ofis içi kapalı devre mesajlaşma özelliği, süreli belge hatırlatma modülleri, mahsup ve iade işlemlerinin tek ekrandan takibi, TTK (Türk Ticaret Kanunu) işlemlerinin takibi ile kârlılık analizleri, dijital arşiv ve daha birçok modül ve özellikleri ile tüm kritik operasyonları, tek merkezden yönetiyoruz. Bu platformu, özellikle denetim şirketlerinde dağınık ve manuel yürütülen süreçleri dijitalleştirerek operasyonel verimliliği artırmak amacıyla sektöre sunuyoruz. Tahsilat takibinden kârlılık yönetimine kadar her aşamada tam kontrol ve şeffaflık sağlayan, sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturuyoruz."