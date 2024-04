Oyun dünyası, her ay çıkan yeni yapımlar ile genişlemeye devam ediyor. Büyük oyun şirketleri, daha fazla gelir elde etmek amacıyla büyük bütçeli oyunlar sunuyor. Bu da oyuncular için seçenekleri artırıyor. Peki Mayıs 2024'te piyasaya sürülecek yeni oyunlar neler? İşte liste…

Yeni Oyunlar – Mayıs 2024

Önümüzdeki ay yeni çıkacak oyunlara baktığımızda bazı yapımlar göze çarpıyor. Listeye göre 2015'te piyasaya sürülen Prison Architect oyununun devamı olan Prison Architect 2, 7 Mayıs tarihinde piyasaya sürülecek. PS5, Xbox Series X/S, PC platformları üzerinden oynanabilecek.

Şu anda ön sipariş sürecinde olan Homeworld 3 ise 13 Mayıs'ta PC için yayınlanacak. Bununla birlikte listede V Rising, Touhou Genso Wanderer -Foresight-, World of Goo 2 ve Neptunia Game Maker R: Evolution gibi yapımlar da bulunuyor.

Mayıs 2024 yeni oyunlar listesi şu şekilde;

OyunPlatformlarTarih Spy Guy Hidden Objects Deluxe EditionSwitch, PC4 MayısPrison Architect 2PS5, Xbox Series X/S, PC7 MayısV RisingPC8 MayısCrow CountryPS5, PC9 MayısHomeworld 3PC13 MayısNeptunia Game Maker R: EvolutionPS5, PS4, Switch14 MayısTouhou Genso Wanderer -Foresight-PC15 MayısRead Only Memories: NeurodiverXbox Series X|S, PS5, Switch, PC16 MayısPaper TrailPS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC21 MayısSenua's Saga: Hellblade 2Xbox Series X|S, PC21 MayısSystem ShockPS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One21 MayısPaper Mario: The Thousand-Year DoorSwitch23 MayısReus 2PC23 MayısWorld of Goo 2Switch, PC23 MayısMultiVersusPS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC28 Mayıs

