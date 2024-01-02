Geçtiğimiz aylarda yaşanan "Masimo ve Apple" krizi hala gündemde. Konuyla ilgili olarak yasaklanan satışlar, açılan davalar güncelliğini koruyor. Bunun yanında her iki taraftan da farklı yönlerde açıklamalar geliyor. Yapılan son açıklamalar ise olayın oldukça sert taraflara gittiğini gösteriyor. Masimo Ceo'su olayı bir patent davasından çok şahsi konulara indirgemiş gibi gözüküyor. İşte konuyla ilgili detaylar…

Masimo Ceo'su: Birileri Apple'a ders vermeli!

Gelen son açıklamalarla birlikte olayın ciddiyeti daha da arttı. Özellikle Masimo Ceo'su tarafından yapılan açıklamalar olayın aslında daha farklı boyutlara gittiğini bize gösteriyor. Genel olarak Masimo ve Apple tarafında yaşanan anlaşmazlığı kısaca özetleyerek haberimize başlasak çok daha iyi olacak.

Apple'ın 12 Eylül 2023 tarihindeki etkinliğini hatırlarsınız. Yeni iPhone 15 ailesi, yeni MacBook'lar ve bunların yanında yeni Apple Watch serileri de sahneye çıktı. Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 modellerinin tanıtıldığı etkinliğin ardından saatler satışa sunuldu. Ancak aradan geçen birkaç aylık sürenin sonunda satışlar yasaklandı. Daha sonrasında bu yasak kalktı ve satışlar devam ediyor.

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Masimo isimli Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren bir medikal sağlık teknolojileri firması dava açtı. Buna göre Apple, hakları Masimo'ya ait olan nabız oksimetresi patentlerini kullanıyor. Konuyla ilgili gelen açıklamalarsa oldukça ilginç. Masimo firmasının başlayan hukuk mücadelesi aslında 4 yıl öncesine dayanmakta. ve bu hukuk süreci için şu ana kadar 100 milyon dolardan fazla para harcandı.

Bu miktar bazı şirketler için küçük olsa da firma için büyük. Ancak CEO bu konuda çok kararlı bir duruş sergiliyor. Yaptığı açıklamalarda Apple'ın bu patent ihlallerini büyüklüğüne güvenerek birçok şirkete yaptığını, birilerinin ona ders vermesi gerektiğini belirtiyor. Kısacası ciddi anlamda şahsileşmiş bir problem gözüküyor.

Burada yapılacak en iyi yorum yargı sürecini beklemek. Zira Masimo iddialarında gerçekten haklıysa Apple'a bu konuda yaptırımlar uygulanması gerekli. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın…