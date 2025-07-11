KKTC'de Fiber Dönüşüm Protokolü İmzalandı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fiber Dönüşüm Protokolü imza törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Fiber Dönüşüm Protokolü imza törenine iştirak etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, "KKTC'de fiber optik dönüşüm başlıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Başbakan Sayın Ünal Üstel ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fiber Dönüşüm Protokolü törenine katıldık. Türkiye'nin tecrübesiyle kurulacak altyapı; yüksek hızlı ve güvenli internet erişimi sağlayacak, dijital kamu hizmetlerinden eğitime, sağlıktan ekonomiye her alanda dönüşümün önünü açacak. Bu sadece bir teknoloji yatırımı değil; egemenliğe, sürdürülebilirliğe ve müreffeh bir geleceğe yapılan stratejik bir katkıdır. Her alanda olduğu gibi dijitalleşme yolculuğunda da KKTC'nin yanındayız. Bu stratejik iş birliğine katkı sunan başta Türk Telekom olmak üzere tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.