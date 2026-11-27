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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, "Türk Telekom İskele'de 500 hanenin fiber optik altyapısını tamamladı" dedi.

KKTC Başbakanı Üstel, Türk Telekom tarafından yürütülen fiber optik altyapı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Üstel, Türk Telekom'un İskele ve Güzelyurt'ta altyapı çalışmalarına başladığını belirterek, "Türk Telekom İskele'de 500 hanenin fiber optik altyapısını tamamladı. Çalışmaları ülkemizin iki ucundan başlattık. Bugün itibarıyla İskele'de 500 hanemizin fiber optik altyapısı hazır. Projede emeği geçen Türk Telekom yetkililerine ve onların fedakar çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi bir teknoloji adası yapmayı hedefliyoruz"

Fiber optik altyapının ülkenin teknolojik dönüşümü açısından önemine dikkat çeken Üstel, "Ülkemizi bir teknoloji adası yapmayı hedefliyoruz. Fiber optik ağ, bu hedef doğrultusunda planladığımız projelerin temelini oluşturuyor. Bu altyapıyla gençlerimize yeni iş imkanları oluşturuyor, öğrencilerimizin eğitim için ihtiyaç duydukları kaynaklara internet üzerinden erişimini kolaylaştırıyoruz. Halkımızın dünyayla bağlantısını güçlendiriyoruz. UBP olarak halkımıza verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Halkımız için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı