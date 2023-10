Her ay oyun dünyasında yepyeni yapımlar dahil olmaya devam ediyor. Daha fazla para kazanmak isteyen dev oyun şirketleri, büyük oyunlar ile karşımıza çıkıyor. Bu da oyuncular için sunulan seçeneğin sürekli arttığı anlamına geliyor. Peki önümüzdeki ay piyasaya sürülecek yeni yapımlar neler? İşte Kasım 2023 yeni oyunlar listesi…

Kasım 2023'te piyasaya sürülecek yeni oyunlar

Önümüzdeki ay oyuncuların beğenisine sunulacak yapımlar arasından en dikkat çekeni Call of Duty: Modern Warfare 3. FPS severlerin merakla beklediği oyun, farklı bir hikaye ile 10 Kasım'da oyuncuların karşısına çıkacak.

Anime severlerin heyecanla beklediği Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections ise 17 Kasım'da çıkış yapacak. Söz konusu yapım; PC, Switch, PS 4, PS 5, Xbox One ve Xbox Series X / S platformlarında oynanabilir olacak.

Yayınlanan COD: Modern Warfare 3 fragmanı, çok oyunculu oynanışı gözler önüne seriyor!

Öte taraftan futbol oyunu Football Manager 2024 ve Hogwarts Legacy'nin Switch versiyonu ise sırasıyla 6 Kasım ve 14 Kasım tarihlerinde piyasaya sürülecek. Kasım 2023'te çıkış yapacak yeni oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

OyunPlatformlarTarih Star Ocean: The Second Story RSwitch, PS 4, PS 5, PC2 KasımMy Time at SandrockPS 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X / S2 KasımFashion DreamerSwitch3 KasımWarioWare Move ItSwitch3 KasımFootball Manager 2024PS 5, Xbox Series X / S, Xbox One, Switch, PC, Mobile6 KasımLike A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His NamePC, PS 4, PS 5, Xbox One, Xbox Series X / S9 KasımTales Of Arise: Beyond The Dawn DLCPC, PS 4, PS 5, Xbox One, Xbox Series X / S9 KasımThe Day BeforePC, PS5, XSX/S10 KasımCall of Duty: Modern Warfare 3–10 KasımHogwarts LegacySwitch14 KasımSuper Mario RPGSwitch17 KasımPersona 5 TacticaPC, PS 4,PS 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X / S17 KasımNaruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm ConnectionsPC, Switch, PS 4, PS 5, Xbox One, Xbox Series X / S17 Kasım

