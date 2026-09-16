Karabük Üniversitesinde kredi değerlendirmelerinde yapay zeka modellerinin güvenilirliği araştırılacak

Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tülay Yıldırım Turan öncülüğünde yürütülen projeyle kredi riski modellerinde yapay zeka açıklamalarının tutarlılığı, SHAP tabanlı yeni bir stabilite metriğiyle ölçülecek.

Turan, AA muhabirine, bankaların kredi başvurularını değerlendirirken yapay zeka modellerinden yararlanabildiğini söyledi.

Bu modellerin verdiği karar kadar, kararın hangi gerekçelere dayandığının da önemli olduğunu ifade eden Turan, "Yapay zeka 'kredi verilsin' veya 'kredi verilmesin' diyor. Peki, sunduğu gerekçeler ne kadar tutarlı ve güvenilir?" dedi.

Turan, bu soruya yanıt aramak amacıyla TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı projesi kapsamında "SHAP Stabilite Skoru (SSS)" adı verilen yeni bir metrik geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, metriğin, yapay zekanın aynı karar için sunduğu açıklamaların farklı model ve veri koşullarında ne ölçüde değiştiğini ortaya koyacağını ifade etti.

Projeyi, Karabük Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesinden farklı alanlarda uzmanların yer aldığı disiplinlerarası ekiple yürüteceklerini aktaran Turan, projenin önemli çıktılarından birisinin de lisansüstü öğrencilere burs ve tez desteği sağlayarak, genç araştırmacıların yetişmesine katkı sunmak olduğunu kaydetti.

Turan, geliştirilecek yöntemin bankalar, finansal kuruluşlar ve denetleyici kurumların yanı sıra araştırmacı ve yazılım geliştiriciler tarafından da kullanılabileceğini belirterek, projeye destek veren TÜBİTAK'a ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Turan, hedeflerinin finans sektöründe daha şeffaf ve güvenilir yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinin önünü açmak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA