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iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı

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20 Eylül'de Türkiye'de satışa sunulan iPhone 16 ve modellerini almak için mağaza kapılarında kuyruk oluşturanların büyük çoğunluğunun telefon satıcıları olduğu ortaya çıktı. Yoğun talebi fırsata çevirmek isteyen bazı telefoncular, tanıdıklarını da sıraya dahil ederek stokları adeta kapıştı.

Apple'ın son ürünü iPhone 16 ve modelleri, 20 Eylül'de Türkiye'de satışa sunuldu. Lansmanın ardından mağaza kapılarında oluşan uzun kuyruklarda tanıdık yüzler vardı. Her yeni iPhone modelinde olduğu gibi bu kez de kuyruğa girenlerin büyük çoğunluğunun telefon satıcıları olduğu ortaya çıktı.

EN ÇOK iPHONE 16 PRO MAX İLGİ GÖRDÜ

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre, Apple'ın en yeni modelleri, mağaza kapılarında saatlerce bekleyen teknoloji meraklılarını ve fırsatçıları ağırladı. Özellikle iPhone 16 Pro Max modeli, hem 256 GB hem de 1 TB hafıza seçenekleriyle yoğun ilgi gördü. Apple'ın en pahalı modeli olan bu cihazlar, kısa sürede tükenirken, satış fiyatları 64 bin 999 TL ile 119 bin 999 TL arasında değişiyordu.

iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı

50'DEN FAZLA CİHAZ ALAN BİLE VAR

Yoğun talebi fırsata çevirmek isteyen bazı telefoncular, tanıdıklarını da sıraya dahil ederek stokları adeta kapıştı. Bir telefoncunun yakınları aracılığıyla 50'den fazla iPhone 16 Pro Max aldığı öğrenildi. Apple mağazalarından veya internet sitesinden sipariş verenlerin cihazlarına 6 hafta sonra ulaşabilecekleri belirtilirken, telefonculardan hemen almak isteyenler 1 TB 16 Pro Max için 140-145 bin TL'yi gözden çıkarmak zorunda kalıyor.

iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı

DOLANDIRICILARA DİKKAT EDİN

Telefoncular, iPhone 16 ve modellerine olan yüksek talebin dolandırıcıların da iştahını kabarttığını vurgulayarak uyarılarda bulundu. "Apple'ın 120 bin TL'ye sattığı bir ürünü piyasada 110 bin TL'ye buluyorsanız, ortada bir sorun var demektir. Ucuz iPhone 16 diye bir şey olmaz" diyen telefon satıcıları, özellikle kapora dolandırıcılığına dikkat çekti. "Mağazadan aldım, ihtiyacım var" bahanesiyle ucuza satılan cihazlara kapora verip kaybolan dolandırıcıların, 'acil' diyerek vatandaşları kandırdığı belirtildi. Bu nedenle tüketicilerin, piyasa fiyatının altında tekliflere şüpheyle yaklaşmaları ve güvenilir satıcılardan alışveriş yapmaları tavsiye edildi.

iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Teknoloji

Teknoloji Ekonomi Türkiye Iphone Güncel Eylül

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Yorumlar (17)

Mehmet ŞaFaK:

Allah akıl versin

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Gerard Dirivia:

Zaten öyle ama sen bunu ''bu ülkede kriz mi var bak herkes 120 bin liraya telefon alıyor ekonomimiz çok güzel,'' diye yorumlar atan bazı dünyadan bihaber canlılara anlatmak lazım. Bu arada telefonun en üst modeli 120 bin tl, yoksa 68 bin tl olan modelide var ki en çok satılan modelide o dur. Anlayacağınız herkes 120 bin tl veripte iphone sahibi olmuyor.

50
25
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Kartal Doğan:

2017 Samsung A5 kullanıyorum, pil ömrü azaldı biraz ama bir iki sene daha kullanırım. :)

41
0
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Mehmet Turgut:

Mal Sahibi Mülk Sahibi Hani Bunun İlk Sahibi Malda Yalan Mülkte Yalan Al Birazda Sen Oyalan.

33
0
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Cüneyt Özbay:

vallha bendeki telefonda alo diyo her işi goruyo baksınlar aynı işi yapıyor burda fikirlerini beyan ede biliyo 16pro Mx olanda bu Polat formda benim telefonum gibi oda ongorevi goruyo ??biri dicekki yok kamerası herkezin elinde bı makine vardır o işi gorucek ama tek şeyde yaniliyorum oda benim telefonumda gösteriş yok ben kuyruğa giremedim giren arkadaslarimda hiç gorusemicem ??

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0
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Dağıstan:

Biri yer , biri bakar , kıyamet ondan kopar...

18
2
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Emre null:

bu iphone ne farki 5 bin liralık telefondan ne bilim yemek mi yapıyor markete mi gidiyor aşağı yukarı aynı özelliklere sahip hıza gelince 5 bin liralık telefonlarda saniyelik İnternete bağlanıyor uygulama açılıyor en fazla farketse 1 bilmedin 2 saniye hiz farkı var bu küçük fark icin 5 bin lira yerine 120 bin lira vermek akıllı insanın yapacağı bir şey değil çoğu kişi zengin desinler falan hava atmak için alıyor bence

3
3
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Brh atr:

ekonomi profösörü gibi konuşanlar sanki tlfcular bunu evde saklayacak demekki daha yüksek fiyata alabilecek kişiler varki alıyorlar nerde açız satamayacağını bilsin kesinlikle almaz

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2
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Brh atr:

ekonomi güzel tabiki tlfcular evdemi saklayacak demekki daha yüksek rakama satabilecek yada alacak müşteri potansiyeli var diye alıyor bay ekonomi profösörleri

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2
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Aysegul Caliskan:

Bence bu gibi seylerde internetten randevu sistemiyle saat kurali gelmeli. Nasilki hasteneye giderken randevu sistemiyle saatinde gidiliyorsa her musteri farkli saatde doktor ile gorusuyor ise bundada oyle olmali. Ornegin Sabah 9 civarinda 10 musteri 10 civarinda baska 10 musteri ve bitene kadar boyle olsa o zaman acilis saatinde buyuk siralar olmaz bi anda hucum ederek girmez kimse dukkana.

2
2
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