iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı

Apple'ın son ürünü iPhone 16 ve modelleri, 20 Eylül'de Türkiye'de satışa sunuldu. Lansmanın ardından mağaza kapılarında oluşan uzun kuyruklarda tanıdık yüzler vardı. Her yeni iPhone modelinde olduğu gibi bu kez de kuyruğa girenlerin büyük çoğunluğunun telefon satıcıları olduğu ortaya çıktı.

EN ÇOK iPHONE 16 PRO MAX İLGİ GÖRDÜ

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre, Apple'ın en yeni modelleri, mağaza kapılarında saatlerce bekleyen teknoloji meraklılarını ve fırsatçıları ağırladı. Özellikle iPhone 16 Pro Max modeli, hem 256 GB hem de 1 TB hafıza seçenekleriyle yoğun ilgi gördü. Apple'ın en pahalı modeli olan bu cihazlar, kısa sürede tükenirken, satış fiyatları 64 bin 999 TL ile 119 bin 999 TL arasında değişiyordu.

50'DEN FAZLA CİHAZ ALAN BİLE VAR

Yoğun talebi fırsata çevirmek isteyen bazı telefoncular, tanıdıklarını da sıraya dahil ederek stokları adeta kapıştı. Bir telefoncunun yakınları aracılığıyla 50'den fazla iPhone 16 Pro Max aldığı öğrenildi. Apple mağazalarından veya internet sitesinden sipariş verenlerin cihazlarına 6 hafta sonra ulaşabilecekleri belirtilirken, telefonculardan hemen almak isteyenler 1 TB 16 Pro Max için 140-145 bin TL'yi gözden çıkarmak zorunda kalıyor.

DOLANDIRICILARA DİKKAT EDİN

Telefoncular, iPhone 16 ve modellerine olan yüksek talebin dolandırıcıların da iştahını kabarttığını vurgulayarak uyarılarda bulundu. "Apple'ın 120 bin TL'ye sattığı bir ürünü piyasada 110 bin TL'ye buluyorsanız, ortada bir sorun var demektir. Ucuz iPhone 16 diye bir şey olmaz" diyen telefon satıcıları, özellikle kapora dolandırıcılığına dikkat çekti. "Mağazadan aldım, ihtiyacım var" bahanesiyle ucuza satılan cihazlara kapora verip kaybolan dolandırıcıların, 'acil' diyerek vatandaşları kandırdığı belirtildi. Bu nedenle tüketicilerin, piyasa fiyatının altında tekliflere şüpheyle yaklaşmaları ve güvenilir satıcılardan alışveriş yapmaları tavsiye edildi.