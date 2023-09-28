iPhone 15 Pro ve Pro Max'in aşırı ısınma sorunu çözüldü

Apple'ın yeni iPhone 15 serisi, çıktığı ilk andan itibaren ilgi odağı oldu. Ancak Pro ve Pro Max modellerinde yaşanan aşırı ısınma sorunu gündemde yer aldı. Bugün ise bu sorunun nedeni ortaya çıktı. Analistlere göre, telefonun tasarımı ve titanyum çerçeve kullanımı aşırı ısınmaya neden oluyor.

Apple, eylül ayının başında tanıttığı yeni iPhone 15 serisi çıktığı ilk andan itibaren ilgi odağı olmayı başardı. Ancak yeni seri bir süredir önemli bir sorunla gündemde yer alıyor. Haberlere göre iPhone 15 Pro ve Pro Max kullanıcıları aşırı ısınma sorunu ile karşı karşıya. Bugün ise bu sorunun nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar!

iPhone 15 Pro ve Pro Max'in aşırı ısınma nedeni: Tasarım!

Apple, 12 Eylül'de gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında iPhone 15 serisini tanıttı. Hem tasarım hem de özellik bakımından heyecanlandıran seri, kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Ancak yeni seri bir süredir dikkat çeken sorunla gündeme geliyor.

Söz konusu sorun serinin Pro ve Pro Max modellerinde meydana geldi. Haberlere göre bazı iPhone 15 Pro ve Pro Max sahipleri, telefonlarında normalin üzerinde bir ısınma olduğuna dair endişelerini dile getirdi. Bu sorunun ardından pek çok sebep öne sürüldü.

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Bu sebeplerden biri Apple ve TSMC'nin ilk 3nm işlemcisi olan yeni A17 Pro işlemcisinden kaynaklandığı yönünde. Ancak analist Ming-Chi Kuo, bu sorunun telefonun tasarımından kaynaklandığını belirtti. Bu da birçok kişiyi şaşırttı.

Analiste göre Apple'ın yeni Pro telefonlarında titanyum çerçeve kullanması, cihazların aşırı ısınmasına neden oluyor. Ayrıca belirttiğine göre bu durum termal verimliliği de fazlasıyla etkiliyor. Konuyla ilgili açıklamasında ise şu ifadeler yer alıyor:

"(…) Bunun başlıca nedeni, daha hafif bir ağırlığa ulaşmak için termal sistem tasarımında yapılan tavizlerdir; örneğin ısı dağıtım alanının azaltılması ve titanyum çerçevenin kullanılması. Bu da termal verimliliği olumsuz yönde etkiler."

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