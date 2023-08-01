Intel'in Lunar Lake Mimarisi Hakkında İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Intel'in yeni Lunar Lake mimarisi, önemli bir performans artışı vadediyor. Düşük güç tüketimi ve watt başına performansa odaklanan bu mobil odaklı mimari, 2024 yılının sonunda ya da 2025 yılının başında tanıtılacak. Masaüstü tarafında ise Raptor Lake işlemcilerin 2023 yılının sonlarında gelmesi bekleniyor.

Intel, işlemci yarışında liderliğini korumak adına çalışmalarını sürdürüyor. Yeni işlemci mimarisi için fazla mesai harcayan şirketin, çalışmaları hakkında bilgiler gelmeye başladı. İşte Intel'in Lunar Lake mimarisi hakkında gelen ilk detaylar:

Intel'in Lunar Lake mimarisi önemli bir performans artışı vadediyor

Intel, yeni Lunar Lake mimarisini 2024 yılının sonunda ya da 2025 yılının başında tanıtmayı planlıyor. Düşük güç tüketimi ve watt başına performansa odaklanan, mobil odaklı bir mimari olduğu düşünülen Lunar Lake, Meteor Lake'in devamı niteliğinde olacak.

Masaüstü tarafında ise yenilenen Raptor Lake işlemcilerin 2023 yılının sonlarında gelmesi bekleniyor. 2024 yılına geldiğimizde ise yepyeni Arrow Lake mimarisine sahip işlemciler ile tanışacağız. Ancak şirketin bu mimari hakkındaki planları henüz kesinleşmiş değil.

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Diğer yandan son gelen bilgilere göre Lunar Lake, dört adede kadar Lion Cove performans çekirdeği ve 4 Skymont verimlilik çekirdeğine ev sahipliği yapacak. Bu kurulum kulağa fazla etkileyici gelmese de burada muhtemelen 15W U sınıfı CPU'lar ile karşı karşıyayız. Intel i7 1365U'nun yalnızda iki performans çekirdeğine sahip olduğunu hatırlatmakta yarar var. Bu nedenle yeni nesil işlemciden önemli bir performans iyileştirmesi bekleyebiliriz.

Yeni nesil işlemciler hakkında bir diğer önemli yükseltme ise 64 adede kadar Xe2 yürütme birimi içeren bir Arc Battlemage GPU'ya ev sahipliği yapacak olması. aBttlemage hakkında şimdilik çok az şey biliyoruz, ancak Arc Alchemist'ten daha iyi performans göstereceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Intel'in GPU'sundaki sorunlar tespit edip önemli güncellemeler yaptığı gelen bilgiler arasında.

Tabi ki yeni mimarinin tanıtılmasına önümüzde oldukça uzun bir zaman var. Bu yüzden tanıtım gününe kadar, işlemci mimarilerinde değişiklikler meydana gelebilir. Ancak 15W'lık bir pakette performans çekirdeği sayısının artması ve olası GPU iyileştirmeleri ile yeni nesilde çok daha iyi işlemciler bizleri bekliyor gibi görünüyor.

Intel, yeni nesil işlemci mimarisi için işlerı sıkı tutuyor gibi görünüyor. Peki siz yeni Lunar Lake işlemci mimarisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.