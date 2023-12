Insomniac Games Hack Saldırısına Uğradı

Spider-Man ve Ratchet & Clank gibi popüler oyunlarıyla tanınan Insomniac Games, kısa bir süre önce bir hack saldırısına uğradı. Bir fidye yazılım grubu tarafından gerçekleştirilen siber saldırıda 1,67 terabaytlık bir veriye tekabül eden 1,3 milyondan fazla çalıntı dosya ifşa edildi. Bu dosyalar, Insomniac'ın yaklaşan projeleriyle ilgili hassas bilgileri ve personeli hakkındaki gizli ayrıntıları içeriyordu.

Spider-Man ve Wolverine gibi oyunların detaylarının sızmasının ardından Insomniac, ilk açıklamasını yaptı

Hack saldırısına yanıt olarak Insomniac Games sessizliğini bozdu ve oyun topluluğundan aldığı destek için minnettarlığını ifade etti. X (eski adıyla Twitter) üzerinden bir açıklama yayınlayan şirket, siber saldırının geliştirme ekibi üzerindeki duygusal etkisini anlattı. Açıklamada, stüdyonun iç desteğe odaklandığı ve personelin bu zorlu dönemde bir araya geldiği belirtildi.

An update regarding Insomniac and Marvel's #WolverinePS5. pic.twitter.com/CMkCCoZwwj — Insomniac Games (@insomniacgames) December 22, 2023

Insomniac Games, çalınan verilerin mevcut ve eski çalışanların yanı sıra bağımsız yüklenicilere ait kişisel bilgileri de kapsadığını açıkladı. Ayrıca, PlayStation 5 için merakla beklenen Marvel's Wolverine ile ilgili erken geliştirme detayları da ele geçirildi. Hatta oyunun PC için oynanabilir bir versiyonu şu anda internette dolaşıyor. Ama sakın ha bulaşmayın. Ayrıca Spider-Man gibi serilerin devam oyunlarının ne zaman çıkacağına dair bir zaman çizelgesi de sızdırıldı.

Açıklamada stüdyonun Marvel's Wolverine'in geliştirilmesine olan bağlılığı ve zorluklar karşısında dayanıklılığı vurgulanıyor. Insomniac Games, hayranlarına, tıpkı baş karakter Logan gibi, stüdyonun da sebat edeceğine dair güvence verdi. Stüdyo, topluluğun desteği için minnettarlığını ifade ederken, Marvel's Wolverine hakkında resmi bilgileri uygun bir zamanda paylaşma niyetinde olduğunu açıkladı.

Yeni oyunlar sızdı! Spider-Man geliştiricisinden çalınmadık bilgi kalmadı

Resmi yanıttan önce fidye yazılım grubu, çalınan verileri yedi gün içinde sızdırmakla tehdit etmiş, ancak önce 50 Bitcoin'den (yaklaşık 2 milyon dolar) başlayarak açık artırmaya çıkarmayı tercih etmişti. Uyarılarına sadık kalan grubun, çalınan verilerin yaklaşık %98'ini kamuya açık hale getirdiği bildirildi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Wolverine ve Spider-Man oyunlarının akıbeti ne olacak? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.