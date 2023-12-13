İkinci El Araç Satış Yasağına Motosiklet de Eklendi

Geçtiğimiz yıl şirketlerin sıfır otomobilleri alıp, daha sonra yüksek fiyattan satış yapmasının önüne geçmek için ikinci el araç satış yasağı (6+6) yürürlüğe girdi. Bu kapsamda sıfır araç satın alındıktan sonra 6 ay geçmeden ve otomobil 6000 km yol yapmadan satışı yasaklandı. Bugün ise ikinci el araç satış yasağına motosiklet de eklendi.

Geçtiğimiz yıl şirketlerin sıfır otomobilleri alıp, daha sonra yüksek fiyattan satış yapmasının önüne geçmek için ikinci el araç satış yasağı (6+6) yürürlüğe girdi. Bu kapsamda sıfır araç satın alındıktan sonra 6 ay geçmeden ve otomobil 6000 km yol yapmadan satışı yasaklandı. Bugün ise ikinci el araç satış yasağına motosiklet de eklendi.

İkinci el araç satış yasağı (6 ay + 6 bin km) artık motosiklet için de geçerli!

Araba satışlarında fırsatçılığın önüne geçmek için getirilen 6 ay + 6 bin km satış yasağı geçtiğimiz yılın eylül ayında yürürlüğe girdi. Bu sayede ticari amaçla otomobil alıp satan kişilerin bayilerdeki araçları alarak çok daha yüksek fiyatlarla satışa sunmasının önüne geçildi.

Düzenleme sayesinde galericiler ve araç kiralayan filolar sıfır otomobil aldıktan sonra 6 ay içerisinde ve otomobiller 6 bin km'ye ulaşmadan satamıyorlar. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte ikinci el araç satış yasağı artık motosiklet için de geçerli. Fakat bireysel motosiklet kullanıcıları için geçerli değil. Yani yalnızca 2. el motosiklet ticareti yapanları kapsıyor.

https://shiftdelete.net/ikinci-el-arac-alis-satis-duzenlemesi-icin-yeni-karar

İlgili karar şu şekilde:

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "iştigal edenler," ibaresinden sonra gelmek üzere "motosiklet," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.