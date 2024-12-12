Üye Girişi
Haberler
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde

Tarihi an! MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde

 İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? İşte Netanyahu'nun yeni bahanesi

İşte Netanyahu'nun yeni işgal için bahanesi

 Almanya'da en az 3 günlük acil durum malzemesi stoklanması önerildi

Acil durum ilan ettiler: En az 3 günlük erzak stoklayın
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

İki ile yeni havalimanı geliyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin geçtiğimiz yıl Avrupa ve Dünya Havalimanları toplam yolcu trafiği sıralamasında, Avrupa ülkeleri arasında 3. sırada, dünyada ise 7. sırada yer aldığını söyledi. İki yeni havalimanının 2025'te açılacağını belirtti.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının TBMM'de 2025 yılı Merkezi Yönetim bütçe kanunu teklifi ile 2023 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanun teklifinin görüşmelerinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, hava yollarında yaptıkları çalışmalara değinerek, 26 olan havalimanı sayısını 58'e, 55 milyon olan hava yolu terminal kapasitesini 347 milyona, 81 olan hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısını 179'a, 60 olan yurt dışı uçuş noktasını 348'e, 150 olan uçak sayısını 702'ye çıkardıklarını söyledi. Ayrıca, yıl içinde, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı, Kayseri Havalimanı Terminal Binası'nı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistini bitirerek hizmete açtıklarını anımsattı.

İKİ YENİ HAVALİMANI AÇILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu hava taşımacılığı konusunda Türkiye'nin geçtiğimiz yıl Avrupa ve Dünya Havalimanları toplam yolcu trafiği sıralamasında, Avrupa ülkeleri arasında 3. sırada, dünyada ise 7. sırada yer aldığını söyledi. Hava yolu yolcu sayısını 2023'te 213 milyondu, bu sene 231 milyon olacak. Yolcu ve çevre dostu 52 havalimanımız, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Havalimanı Karbon Akreditasyonu Programı'nda sertifika almaya hak kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Esenboğa Havalimanın 3'üncü pistini ve kulesini 2025'in içinde, Gümüşhane- Bayburt ve Yozgat havalimanlarımızı 2026'da hizmete alacağız."

İki ile yeni havalimanı geliyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Teknoloji
img

Bu küçük kız büyüyüp Türkiye güzeli oldu
img

Fenerbahçe'yi darmadağın eden futbolcudan bomba Mert Müldür itirafı
img

Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? İşte cevabı
500

Yorumlar (17)

Haber YorumlarıMÜCAHİD:

gümüşhane bayburtun nüfusu ne ki havalanı açıyorsun ? tıpkı bazı şehir hastaneleri gibi israf

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Gereksiz yatırım

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Ülger:

Acaba ne kadar uçuş garantisi verecekler. Al sana iki rant kapısı daha.

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNecati Nejdet:

Allah'ım laf olsun Türkiye'de şu kadar havalanı var desinler diye çıldiracam bu nasıl hizmet Bayburta ve Yozgat'a kaç yolcu gidecekki Allah akıl fikir versin ne deyim

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDurmuş Yılmaz:

Osmaniye hava alanı yapılmayacakmı her hizmette unutulan bir memleket adana gaziantep kahramanmaraş hatayın ortasında kalıyo diğer hava limanlarına yaklaşık 130 km iki saatlik yol

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLion 1:

Şaka yapiyor ya bayburt nüfusu 55000 kişi bizim mahelleden daha küçük kime yapıyor. Aynı parayı çope at en azından sonradan masraf olmaz bunun elektirik güvenlik işçi bakım temizlik masrafı olacak ve uçak kalkmayacak

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Yolsuzluk yapacaklar para çalmanın en basit yolu inşaat onun için yapiyorlar yoksa Yozgat ve Gümüşhane neyi oralara havaları yapacak

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Bence bunlar beklenen büyük savaş için sivil kullnaımın yanısıra askeri amaçlı da olacak. Çünkü yeri ücra köşeler Akdeniz ve yunanistan a yakın havalimanları vurulursa uçakların kullanacağı ücra köşede havalimanlaır da lazım.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Gümüşhane Bayburt çalışır, Yozgat çalışmaz boşa yatırım ..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLutfi Turan:

Beşli çeteye yeni kapılar

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Duygu Sarışın kimdir? Duygu Sarışın kaç yaşında, evli mi? Malmö Galatasaray hangi kanalda? Malmö Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Yunus Emre Geçti kimdir, ceza aldı mı? Adana ASKİ su kesintisi! 12-13 Aralık Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 13 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 12 Aralık Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 12-13 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef eleme adayları kim? 12 Aralık Perşembe bugün kimler potada? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 12 Aralık Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 12-13 Aralık Bayrampaşa, Esenyurt, Güngören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 12-13 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.