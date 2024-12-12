İki ile yeni havalimanı geliyor

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının TBMM'de 2025 yılı Merkezi Yönetim bütçe kanunu teklifi ile 2023 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanun teklifinin görüşmelerinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, hava yollarında yaptıkları çalışmalara değinerek, 26 olan havalimanı sayısını 58'e, 55 milyon olan hava yolu terminal kapasitesini 347 milyona, 81 olan hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısını 179'a, 60 olan yurt dışı uçuş noktasını 348'e, 150 olan uçak sayısını 702'ye çıkardıklarını söyledi. Ayrıca, yıl içinde, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı, Kayseri Havalimanı Terminal Binası'nı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistini bitirerek hizmete açtıklarını anımsattı.

İKİ YENİ HAVALİMANI AÇILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu hava taşımacılığı konusunda Türkiye'nin geçtiğimiz yıl Avrupa ve Dünya Havalimanları toplam yolcu trafiği sıralamasında, Avrupa ülkeleri arasında 3. sırada, dünyada ise 7. sırada yer aldığını söyledi. Hava yolu yolcu sayısını 2023'te 213 milyondu, bu sene 231 milyon olacak. Yolcu ve çevre dostu 52 havalimanımız, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin Havalimanı Karbon Akreditasyonu Programı'nda sertifika almaya hak kazanarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Esenboğa Havalimanın 3'üncü pistini ve kulesini 2025'in içinde, Gümüşhane- Bayburt ve Yozgat havalimanlarımızı 2026'da hizmete alacağız."