Hüseyin Yayman duyurdu! Dijital Telif Yasası için tarih belli oldu

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Dijital Telif Yasası'nın Haziran ayında çıkacağını açıkladı.

HAZİRAN AYINDA ÇÖZÜME KAVUŞACAK

Konuya ilişkin Yayman, "Dijital Telif sorunu en geç haziran ayında çözüme kavuşacak. Böylelikle Meclis tatile girmeden yayıncıların sorunu çözüme kavuşmuş olacak" dedi.

DİJİTAL TELİF YASASI NELERİ KAPSIYOR?

Google, dijital telif hakkı yasası nedeniyle uzun süredir tartışmaların odağında. Avrupa Birliği ülkelerinin Google'ı arama sonuçlarında çıkan haber metinleri için telif ödemeye mahkum etmesinin ardından gözler Türkiye'ye çevrildi.

Tüm dünya genelinde üretilen haber içeriklerini servis ederek buradan milyarlarca dolar kazanç sağlayan Google'ın, son olarak Avrupa'da 300 medya kuruluşuna ödeme yapmasına karar verildi. Avrupa Birliği'nde büyük bir hamleyle alınan "dijital telif yasası" kararıyla Google köşeye sıkıştırıldı. Dijital telif yasasını düzenleyen ülkelerde Google artık ücretsiz içerikler üzerinden para kazanamayacak.