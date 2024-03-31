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Huawei Üçe Katlanabilir Telefon Geliştiriyor

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İlk olarak 2018'de Royole adlı bir markanın FlexPai isimli katlanabilir modelini piyasaya sürmesi ile birlikte katlanabilir akıllı telefon kataloğu resmen açılmış oldu. İlk modelin dikkat çekmesi ile birlikte diğer üreticiler de gözünü buraya çevirdi.

Akabinde Samsung, OPPO, Xiaomi ve Huawei de katlanabilir telefon pazarına giriş yaptı. Bu kapsamda şimdiye kadar birçok ikiye katlanabilen model piyasaya sürüldü. Peki üçe katlanabilir cihazların yolda olduğunu söylesek ne derdiniz? Huawei'nin yeni patenti ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Huawei, üçe katlanan telefon geliştiriyor!

Şimdiye kadar üçe katlanabilen bir akıllı telefon piyasaya sürülmedi. Samsung, CES etkinliğinde sergiledi ancak henüz satışa sunmadı. Ancak geçtiğimiz saatlerde Huawei'nin bu cihaz için bir patent aldığı ortaya çıktı.

Yukarıdan görebileceğiniz patent ile ilgili görsele baktığımızda geliştirilmesi planlanan akıllı telefonun katlandığında "Z" şeklini alacağını görüyoruz. Cihazda iki farklı menteşe bulunuyor. Bununla birlikte önemli bir avantajı da göze çarpıyor. Öyle ki ikinci menteşe sayesinde ekran dışa doğru katlandığında, bu katlanma esnasında ekranın üçüncü bölümünün de işlevsel olarak kullanılabileceği görülüyor.

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Huawei'nin üçe katlanan akıllı telefonu ne zaman piyasaya süreceği şimdilik belirsiz. Yeni bir patent almış olması, firmanın önemli çalışmalar yürüttüğü anlamına geliyor. Çeşitli kaynaklara göre cihaz, bu yıl veya önümüzdeki sene tüketicilerin karşısına çıkabilir.

Şimdiye kadar hiçbir üçe katlanabilen telefon piyasaya sürülmediği için Huawei'nin nasıl bir telefon ile karşımıza çıkacağı bilinmiyor. Ancak ikiye katlanabilen modellere kıyasla daha ağır olması kuvvetle muhtemel. Bunun mobilite açısından ne kadar pratik olacağı ise merak konusu.

Huawei, üçe katlanabilen akıllı telefon ile pazarda dengeleri değiştirebilir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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