Huawei, Barcelona'da yeni kablosuz kulaklık FreeBuds Pro 3'ü tanıttı

Huawei, Barcelona'da gerçekleştirdiği etkinlikte en yeni giyilebilir cihazlarını ve aksesuarlarını tanıttı. FreeBuds Pro 3, 31 saate kadar kullanım vadeden batarya ömrü ve gelişmiş ses deneyimi sunuyor.

Huawei, Barcelona'da gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında en yeni giyilebilir cihazlarını ve aksesuarlarını görücüye çıkardı. Watch GT 4'e ek olarak FreeBuds Pro 3 tanıtıldı. 31 saate kadar kullanım vadeden yeni kulaklığın detayları haberimizde.

Huawei FreeBuds Pro 3 özellikleri neler?

Nano cam malzeme kullanan tek parça gövdeye yer veren FreeBuds Pro 3, en iyi ses deneyimi için çift işitme sürücüsüne yer veriyor. Huawei bu sürücünün daha güçlü bass'lar ve daha net tizler sağlayacağını ifade ediyor. Kablosuz kulaklık ayrıca daha iyi ses kalitesi için uyarlanabilir üçlü ekolayzere yer veriyor.

Huawei, yeni kablosuz kulaklığın batarya ömründe de bazı artışlar yaşatıyor. Şarj kutusuyla birlikte 31 saate kadar kullanım vadeden FreeBuds Pro 3, gürültü engelleme konusunda ise Pure Voice 2.0 mikrofon ve ANC 3.0 desteğine yer veriyor.

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Kablosuz kulaklıkta aynı zamanda çift cihaz desteği sunuluyor. Bu da hem bilgisayar hem de akıllı telefonunuza aynı anda bağlayabileceğiniz anlamına geliyor.

FreeBuds Pro 3'ün Avrupa fiyatı 200 euro olarak belirlendi. Ancak ülkemizde satışa çıkacağı tarih şimdilik belirsizliğini koruyor.