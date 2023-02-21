Hatay'da 6.4'lük yeni deprem: 8 yaralı var

Hatay merkezli iki yeni deprem sonrasında 8 vatandaşın hastaneye getirildi. Ayrıca tsunami uyarısı da kaldırıldı.

Geçtiğimiz saatlerde merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan verilere göre 20.04'te 7.7 km derinlikte gerçekleşen deprem, tsunami riski yarattı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise tsunami riskinin kalktığını ve 8 yaralının hastaneye götürüldüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: 8 yaralımız var, tsunami uyarısı kaldırıldı

20.04 sularında gerçekleştiği belirlenen 6.4 büyüklüğündeki depremin ilk etkisi ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan açıklamada, "28 ihbar yapıldı, 8 yaralı hastanelere getirildi. Denizlerin yükseleceğine dair uyarı kaldırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz. — Fuat Oktay (@fuatoktay) February 20, 2023

AFAD tarafından yapılan tsunami uyarısında ise "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm'ye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir" denilmişti. Ancak Oktay'ın son bilgilendirmesine göre tsunami riski ortadan kalktı.

shiftdelete.net/emsc–tsunami-uyarisi

6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki depremin ardından EMSC, yani Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımı aşağıdaki bağlantı üzerinden görüntüleyebilir ve tıklayarak detayına ulaşabilirsiniz.

Earthquakes may happen anytime: what to do during the shaking? ?? INSIDE: take shelter, keep away from windows. ?? OUTSIDE: stay away from anything that might collapse (bridges, roofs, electrical wires). pic.twitter.com/DFJ8njrjtu — EMSC (@LastQuake) February 20, 2023

6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin artçı sarsıntıları yaşanmaya devam ediyor. Bundan dolayı vatandaşların hasarlı binalardan uzak durmaları ve ekiplerin uyarılarına hassasiyetle uymaları istendi.