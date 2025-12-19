HASAT 2025'te teknoloji girişimciliğinin savunma sanayisine katkıları konuşuldu

HASAT 2025'te savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinin liderleri, teknoloji girişimciliğinin savunma sanayisine katkılarını ele aldı.

Teknopark İstanbul'da düzenlenen, girişimleri yatırımcılar, kurumlar ve ekosistem paydaşlarıyla buluşturan HASAT 2025, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Etkinlik kapsamında, moderatörlüğünü Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Bilal Topçu'nun yaptığı "Teknoloji Girişimciliğinin Savunma Sanayisine Katkıları" paneli düzenlendi.

Panelde konuşan HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, savunma sanayisinin yenilikçi çözümlerle zenginleşmesi ve teknoloji üretiminin sürdürülebilir olması amacıyla kritik önemdeki hızlandırma programlarını desteklediklerini belirtti.

Yapay zeka özelinde TÜBİTAK destekli bir yatırım programına başladıklarını dile getiren Nacar, "TÜBİTAK'ın seçmiş olduğu girişimcilere mentörlük yaparak onlara yol gösteriyoruz. Sonunda da bir değerlendirme mekanizmasıyla hangi firmaların TÜBİTAK'tan daha fazla destek alacağına karar veren ve sonrasında destekleyen bu programa partner olduk." dedi.

Nacar, bu kapsamda Türkiye'nin ilk Türkçe büyük dil, büyük görüntü ve büyük ses modeli olan MAIN ürününü hayata geçirdiklerini ve bu ürünün gelişerek büyümeye devam ettiğini belirterek, "Hem savunma hem de sivil sektörde HAVELSAN olarak iş ekosistemini güçlendirmek, genç girişimcilere özendirmek, sadece özendirmek de değil, desteklemek, yol göstermek, şirketleşmelerine katkıda bulunmak ve şirketleştikten sonra da yatırım yaparak önlerini açmak konusunda büyük bir heyecanla yola devam ediyoruz." diye konuştu.

Sıkı regülasyonlar fırsatları da beraberinde getiriyor

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, havacılık sektörünün çok sıkı regülasyonlara tabi olduğunu belirterek, bu regülasyonların beraberinde bazı fırsatları da getirdiğini ve havacılık ile savunma alanlarının rekabetin görece daha düşük olduğu sektörler arasında yer aldığını söyledi.

Yapay zekanın mühendislik alanında büyük katkılar sağlayacağını ifade eden Akşit, "Makinelerin üstünde sensörler bilgiyi topluyor ve yapay zeka bu bilgileri yorumlayarak bakım zamanının geldiğini pilota bildiriyor." dedi.

Sektörde yetişmiş insan gücünün çok önemli olduğuna işaret eden Akşit, özellikle yetkin teknik ara elemanların kritik rol oynadığını belirtti.

"Kısa sürede milli tankımız ALTAY'ı kendi milli güç grubumuzla buluşturacağız"

BMC POWER Genel Müdürü Mustafa Kaval, Teknopark İstanbul'da çok kıymetli bir ekosistem içinde yer aldıklarını belirterek, BMC POWER olarak Teknopark İstanbul'da bulunmaktan her zaman mutluluk duyduklarını söyledi.

Savunma sanayisinde ve girişimcilikte öncelikle bir irade gerektiğini vurgulayan Kaval, "Savunma sanayisi için bu irade en üst düzeyde sağlanıyor. Onun dışında yetkin insan gücü gerekli. Ülkemizde çok değerli üniversitelerimiz, bilim insanlarımız ve onların yetiştirdiği mühendislerimiz var. Türk mühendisinin yetkinliğine her zaman güveniyorum. Bu konuda hiçbir eksiğimiz yok, fazlamız var." diye konuştu.

Kaval, BMC POWER'ın tank için güç gruplarını geliştirmek üzere 2017 yılında kurulduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Önceliğimiz ALTAY tankımızın güç grubunu yerli olarak geliştirip tamamlamak. Şu anda belli bir noktaya geldik. Testlerimiz devam ediyor. İnşallah kısa sürede de milli tankımız ALTAY'ı kendi milli güç grubumuzla buluşturacağız. Ticari hayatımıza kara motorlarıyla başladık. Sonrasında MAVİ BATU dediğimiz, tank için geliştirdiğimiz motoru marinize ettik. İnşallah MİLGEM gemisinde yardımcı makine olarak kullanılacaktır."

"Türkiye teknoloji üretme konusunda artık her türlü altyapıya sahip"

Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay da girişimcilik serüvenine ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Yaptığı her işte öncelikle stratejik bakış açısıyla hareket ettiğini söyleyen Altınay, "Sizlere de bunu öneriyorum. Stratejiden ne kastediyorum, önce çalıştığım alanlarda bilgi sahibi olmaya uğraştım. Sonra bu alanda kendimi ileriye götürmek için ne tür hedefler belirlemeliyim, bu belirlediğim hedeflere ulaşmak için icra anlamında ne tür kararlar almalıyım? Yani irade göstermeliyiz. O yüzden de strateji 3 bileşenden oluşuyor, bilgi sahibi olmak, hedef belirlemek ve irade sahibi olmak." dedi.

Altınay, 1990'lı yıllarla karşılaştırıldığında bugün girişimcilere her türlü imkanın sunulduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bugün Milli Teknoloji Hamlesi başta olmak üzere devletin en üst iradesi Türkiye'nin teknoloji geliştirerek kalkınması gerektiğini bildiği için her türlü imkana sahibiz. Türkiye teknoloji üretme konusunda artık her türlü altyapıya sahip. Sadece bunu girişimci olarak ileriye götürebilecek genç arkadaşlarımıza, işbirliğine ve bu davaya inanarak hareket etmeye ihtiyacımız var."

Teknopark İstanbul ve HAVELSAN arasında Jet Cube İmza Töreni yapıldı

Etkinlik kapsamında ayrıca Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol ve HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar'ın katılımıyla Teknopark İstanbul ile HAVELSAN arasında Jet Cube İmza Töreni gerçekleştirildi.

Jet Cube Hızlandırma Programı ile ön kuluçka ve kuluçka aşamasındaki yenilikçi girişimlerin teknik yetkinliklerinin ve iş modellerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Programa kabul edilen girişimciler, HAVELSAN ve Teknopark İstanbul'un güçlü altyapısından faydalanacak, uzman mentörlerle çalışma imkanı bulacak, yatırımcılar ve potansiyel müşterilerle bir araya gelecek.