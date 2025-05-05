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Güney Koreli teknoloji şirketi LG, akıllı telefon pazarından tamamen çekiliyor

Güney Koreli teknoloji şirketi LG, akıllı telefon pazarından tamamen çekiliyor
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Güney Kore merkezli teknoloji şirketi LG, akıllı telefon sektöründen çekilme kararı almıştı. Şirket son olarak daha önceden üretip piyasaya sürdüğü modeller için güncelleme sunucularını da 30 Haziran'da kapatmaya hazırlanıyor. Böylece LG akıllı telefon pazarından tamamen çekilmiş olacak.

Güney Koreli teknoloji devi LG, 2021'de akıllı telefon pazarından çekildiğini açıklamıştı. Ancak şimdi ise şirketin Android telefonları için kalan son güncellemelerin de sonuna geliniyor. LG Android akıllı telefon üretmeyi bıraktığında, birkaç güncellemeyi daha yayınlama sözü vermişti. Bu, belirli cihazlar için Android 12 güncellemesini (şirketin yayınlayacağı son büyük güncelleme) ve her cihazın çıkışından sonra en az üç yıl sürecek güvenlik yamalarını kapsıyordu.

LG TELEFONLAR GÜNCELLENEMEYECEK

Ancak bu 3 yıllık süre tüm LG telefonlar için çoktan sona erdi. TGRT Haber'in haberine göre; bu bağlamda hâlâ kullanımda olan cihazlar yakında artık hiçbir güncelleme alamayacak. Bunun nedeni ise LG'nin Android güncelleme sunucularını 30 Haziran 2025 tarihinde kapatacak olması. 30 Haziran'dan itibaren LG akıllı telefonları, ne kablosuz (OTA) güncellemeleri alabilecek ne de LG Bridge uygulaması üzerinden güncelleme yapabilecek.

SON TARİH 30 HAZİRAN

LG'nin yaptığı duyuru şu şekilde:

"Mobil yazılım hizmetinin sona ermesi

Her zaman LG Electronics'in cep telefonu ürünlerini destekleyen tüm müşterilerimize içten teşekkür ederiz. Bu vesileyle, LG Electronics cep telefonu yazılım yükseltme (FOTA), güncelleme merkezi ve LG Bridge hizmetlerinin sona erdiğini bildiriyoruz. Detaylar aşağıdaki gibidir:

Sonlandırılacak hizmet: LG Electronics cep telefonu yazılım yükseltme (FOTA), güncelleme merkezi (uygulama hizmeti), LG Bridge hizmeti (PC aracı)

Kapsam dahilindeki ürünler: Tüm LG Electronics cep telefonu ürünleri

Sona erme tarihi: 30 Haziran 2025

Bu hizmet sona erdikten sonra yazılım güncelleme hizmeti sağlanmayacaktır. Gerekiyorsa, hizmet sona ermeden önce (30 Haziran 2025 tarihine kadar) yazılım güncellemesini tamamlayınız. (Hizmetin sona ermesi, servis merkezlerinde yapılan yazılım güncellemelerini de kapsamaktadır.) Uygulama güncelleme hizmeti de sona ereceği için, cihaz sıfırlandığında silinen varsayılan uygulamalar tekrar indirilemeyecektir."

Artık aktif olarak LG cihazı kullanan kişi sayısı oldukça azalmış durumda. Ancak çekmecede bir yerde güncellenmemiş bir LG cihazınız varsa, şimdi güncelleme yapmak için son fırsatınız olabilir.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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