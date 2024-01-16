Güney Kore, dünyanın en büyük çip fabrikası için yatırım yapıyor

Güney Kore, yaşanan çip krizine ilaç olacak dünyanın en büyük çip fabrikası için yatırım yapıyor. Buna göre Samsung ve SK Hynix bu büyük yatırımda başı çekiyor. Bu anlamda Güney Kore çip üretimi ve pazar payı konusunda söz sahibi ülkeler arasında olma peşinde. Peki ama bu dev yatırımın miktarı ne kadar olacak?

Güney Kore, dünyanın en büyük çip fabrikası için ilk adımı attı

Ortaya çıkan ilk detaylara göre Güney Kore 2047 yılına kadar toplam 473 milyar dolar değerinde bir çip fabrikası merkezi kuracak. Buna göre çip üretim merkezi 21 milyon metrekare gibi büyük bir alana yayılacak. Gözünüzde canlandırmanız adına bu alan Camp Nou büyüklüğünde 278 tane stadyumun sığacağı kadar büyük bir alan. Samsung ve SK Hynix'in bu dev çip fabrikası için 473 milyar dolar değerinde devasa bir bütçe ayırdığı da ortaya çıktı.

Bugün Apple 502 milyar dolar ile en yüksek marka değerine sahip firma. Bu anlamda yatırımın da ne kadar büyük olduğu ortaya çıkıyor. Proje ise 2047 yılında tam kapasiteyle çalışacak. Ancak bu tesisler 2030 yılına kadar yani altı yıl içinde 7,7 milyon gofret üretim kapasitesine ulaşmış olacak. Bu sayı çok büyük gibi gelse de ortalama 71 gofretten bir işlemci üretmek mümkün. Yine elde edilecek toplam işlemci sayısı ise 108 bin civarında. Bu rakam ise Intel gibi bir devin üretim yüzde biri bile değil. Ancak 2047 yılına kadar bu kapasitesin oldukça artması planlanıyor.

Buna karşın 2047 yılında tüm tesislerin tap kapasiteli çalışması beklentiler arasında. Samsung ise bu projeye 500 trilyon won yani yaklaşık 378 miyar dolar yatırım yapacak. Bu anlamda şirket dünyanın en büyük çip fabrikası için yükün büyük kısmını üstlenmenin peşinde.

Intel 14. Nesil Core HX mobil işlemciler İşte özellikleri

Burada ise bir fabrikadan değil aslında bir üretim merkezi, ya da bir tür işlemci üretim yerleşkesinden bahsediyoruz. Samsung, bu alanda yer alacak altı fabrika için 360 trilyon won yani 272 milyar dolar yatırım yapıyor. Şirket, yine aynı dev alanda yer alan üç fabrika ve üç araştırma tesisi için ise ilave 90 milyar dolar bir bütçe ayırdı.

Güney Kore hükümeti ise büyük teşviklerle bu büyük projeye destek veriyor. Bu anlamda hükümet 2030 yılına kadar bellek dışı çiplerde küresel pazarın yüzde 10'luk kısmını ele geçirme peşinde. Aynı zamanda Güney Kore hükümeti Yongin çip üretim merkezinin kendi kendine yetmesini hedefliyor.

Bu anlamda çip üretimi ile ilgili malzeme ve tedarik sürecinde yer alacak firmalar için bir Ar-Ge alanı da kuruluyor. Bu alan ise 2027 yılında devreye girecek. Güney Kore hükümeti dünyanın en büyük çip fabrikası için tamamen kendi tedariğini sağlamasını planlıyor. Bu anlamda bu dev tesis 2030 yılında tedariğin yüzde 50'sini kendi içinde karşılayacak.