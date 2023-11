Google Chrome için yapay zekalı tarayıcı sekme düzenleyici geliyor

Onlarca tarayıcı sekmesi açanlar için Google Chrome yeni bir güncelleme peşinde. Aslında Chrome hali hazırda böyle bir özelliğe sahip. Yine bu konuda yardımcı olacak bir çok tarayıcı eklentisi de mevcut. Buna karşın Google Chrome için yapay zekalı bir tarayıcı sekme düzenleyici gelme ihtimali var.

Google Chrome, tarayıcı sekmeleri organize etme özelliği için yapay zeka mı kullanacak?

Tarayıcı sekmeleri düzenleme, belki de son zamanların en büyük ihtiyacı. Özellikle internette gezinirken birden farklı sekmeye ihtiyacı olanlar için düzenleme yapan eklentiler olmazsa olmaz. Bu anlamda Chrome tarayıcı düzenleme eklentileri aslında oldukça işe yarıyor. Yine Chrome kendi sekme düzenleme aracı da oldukça işe yarayan özelliklere sahip.

Buna karşın Google, Chrome için yeni bir tarayıcı sekmeleri organize etme özelliği hazırlığında. X'te bir sızıntı paylaşan kullanıcı, yeni özelliğin denendiğini kısa bir video ile gösterdi.

Videoda sekmenin üzerine sağ tıklayan kullanıcı, sekmeyi organize et şeklinde bir seçenek görüyor. Bu seçeneğin yanında ise yeni ibaresi dikkat çekiyor. Bu seçeneğe bastığında küçük bir animasyon dönüyor ve sonrasında ise işlem başarısız oldu mesajı çıkıyor.

Chrome's "Organize tabs" dialog now displays a loading animation similar to what you see in Google's AI-powered search results or in the Side panel (in case anyone still doubted that this feature will use AI ??): https://t.co/m8Sacjgz33 .https://t.co/KkCpiEscq1 pic.twitter.com/ETFRQIoEho — Leopeva64 (@Leopeva64) November 27, 2023

Şu an için Google otomatik tarayıcı sekmeleri organize etme imkanı sunmak için deneme yapıyor. Deneme yaptığı için de bu özelliğin çalışmama ihtimali var. İlginç olan ise bu animasyonun Google Bard destekli aramalarda karşımıza çıkan animasyonla aynı olması.

Gmail kullanıcıları dikkat! Hesapların silinmesine son üç gün

Bildiğiniz gibi hali hazırda Chrome üzerinde tarayıcı sekmelerini organize etmeniz mümkün. Aynı kullanıcının daha önce yaptığı paylaşımda yeni özelliğin manuel yapıldığı da görülüyor. Bu anlamda Chrome'un bu sekme organize etmeyi manuel olarak yapma imkanı da sunma ihtimali var.

Chrome sekmeleri organize etme özelliği ise nasıl bir yapay zeka desteği ile gelecek, belli değil. Tabii ki şu an için özelliğin yapay zeka ile çalıştığına dair bir kanıt yok. Ancak tahminler yapay zekanın benzer özellikte sekmeleri bir araya getireceği yönünde. Örneğin aynı siteden açtığınız beş ayrı sekme, bu yapay zeka desteği ile bir grup haline gelebilir.

Sizce bu yeni tarayıcı sekmelerini otomatik organize etme özelliği işimize yarar mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.