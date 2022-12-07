Google Chrome'dan kritik Windows 7 uyarısı!

Windows 7 ve Windows 8.1'de Google Chrome desteği sonlanıyor. 2023'ten itibaren yeni güncelleme yayınlanmayacak. İşte detaylar.

Popüler internet tarayıcısı Google Chrome, Windows 7 ve Windows 8.1 kullanan bilgisayarlarda uyarı göstermeye başladı. Microsoft'un yıllardır yürüttüğü Windows 10 ve Windows 11'e geçme baskısı, şimdi de Google Chrome'dan geliyor.

Google Chrome : Windows 7'yi yükseltme zamanı geldi

Google Chrome'un Windows 8.1 ve Windows 7 için genişletilmiş desteği Ocak 2023'te sona erecek. Microsoft tarafından kaderine terk edilen bu iki işletim sistemi, önümüzdeki yıldan itibaren Google Chrome güncellemesi de almayacak.

Windows 7 veya Windows 8.1 sahipleri artık Google Chrome'dan bir yükseltme mesajı alacak. Tarayıcının üst kısmında bildirim olarak karşımıza çıkan mesajda, "Google Chrome güncellemesi almak için Windows 10 veya sonraki bir sürüme ihtiyacınız olacak. Bu bilgisayar Windows 7 kullanıyor" ifadesi yer alıyor.

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Bildirimi kapatmak için tıklasanız bile, uygulamayı açtığınızda yeniden karşınıza çıkacak. Güncelleme desteğinin önümüzdeki yıldan itibaren biteceğini düşünürsek, Windows 10 veya Windows 11'e geçiş yapmak mantıklı görünüyor.

Google Chrome'dan çekilecek destek tüm Chromium tarayıcılarını etkileyecek. Bu nedenle başta Brave olmak üzere Chromium tabanlı başka bir tarayıcıya geçmek sorunu çözmeyecek. Yine de, Windows 7 veya Windows 8.1'de Chrome'u kullanabileceğinizi ancak güncelleme almayacağınızı belirtelim.

Güncelleme almayan uygulamalar ise hem güvenlik açığına yol açacak hem de yeni özelliklerden yoksun kalacak. Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 11'i nasıl kuracağınızı merak ediyorsanız, bu yazımıza göz atmayı ihmal etmeyin.

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