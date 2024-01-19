Google, çalışan sayısını azaltmaya devam ediyor

Son dönemlerde dünyanın en büyük şirketleri, çalışan sayısını azaltıyor. Bunlardan birisi de Google. ABD merkezli teknoloji devinin küresel ölçekte birçok ofisi bulunuyor ve on binlerce çalışana sahip. Ancak firma, son dönemlerde işten çıkarma haberleriyle gözlerin odağı durumunda. Son gelişmelere göre Google, çalışan sayısını daha da azaltacak.

Google CEO'su Pichai: "Zorlu seçimler yapmamız gerekiyor"

Son dönemlerde Meta, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji devleri işçi sayısını azaltma yoluna gitti. Google da geçen yılın başlarında 12 bin kişinin, birkaç hafta önceyse yine yüzlerce kişinin işine son verdi. Son gelen bilgilere göre kalan çalışanlar da her an işlerini kaybedebilir.

Google CEO'su Sundar Pichai, şirket içine yaptığı açıklamada firmanın öncelikli hedeflerine yatırım yapacağını fakat bu yatırım için kapasite yaratmak adına zorlu seçimlere gitmeleri gerektiğini ifade etti. Bu zorlu seçimler ise tahmin edebileceğiniz üzere çalışan sayısını azaltmak.

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Pichai, açıklamanın devamında geçtiğimiz yıl 12 bin kişinin işten çıkarıldığını hatırlatarak, bu seferki işten çıkarmaların o dönemki kadar kapsamlı olmayacağını belirtti. CEO, alınan kararın gerekçesi olaraksa şirket kararlarının uygulanmasını basitleştirmek ve bazı alanlarda daha hızlı hareket etmek olarak gösterdi.

Pichai, açıklamasını "Bu değişikliklerin birçoğu zaten duyurulmuş olsa da, açık olmak gerekirse, bazı ekipler gerektiğinde yıl boyunca belirli kaynak tahsisi kararları almaya devam edecek ve bazı roller etkilenebilir" ifadesiyle sonlandırdı. Bunun dışında şirketten farklı bir açıklama yapılmadı.

Teknoloji devleri çalışanlarını neden işten çıkarıyor?

2019 yılında başlayan COVID-19 salgını nedeniyle insanlar uzun bir süre boyunca evlerinde kalmak zorunda kaldı. Bu zamanlarda insanlar, teknoloji ile çok yakınlaşmaya başladı. Bu doğrultuda bilgisayar ve telefon başta olmak üzere teknoloji ile ilgili birçok pazarda satışlar arttı. Bu süreçte Google ve Microsoft gibi teknoloji şirketleri ise talebin artmasıyla birlikte çalışan sayılarını artırmak zorunda kaldı.

Ancak günümüzde COVID-19 salgını önemli ölçüde azaldı ve insanlar eski yaşamlarına geri döndüler. Bu doğrultuda insanların teknolojiye olan ilgisi de pandemi öncesine döndü. Durum böyle olunca pandeminin en yoğun olduğu dönemlerde işe alınan personellere tam anlamıyla ihtiyaç kalmadı. Teknoloji şirketlerinin işten çıkarma yapmasının temel nedeni de buna dayanıyor.

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