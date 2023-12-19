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Google, Android ve Google Play Store dava şartlarını açıkladı

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Google, ABD eyaletleriyle olan dava şartlarını açıkladı ve 700 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Şirket, Android 14 ile birlikte üçüncü parti uygulama mağazaları için güncelleme desteği sunacak ve kullanıcıların web sitelerinden uygulama indirmesini kolaylaştıracak. Ayrıca, faturalandırma ve fiyatlandırma konularında da alternatifler sunacak.

Geçtiğimiz Eylül ayında ABD eyaletleri Google'a bir dava açmış ancak davanın şartları açıklanmamıştı. Google resmi bloğu üzerinden davanın şartlarını açıkladı. En dikkat çeken detay ise Google'ın 700 milyon dolar ödemeyi kabul etmesi oldu. Google'ın ana şirketi Alphabet tarafından ödenecek olan 700 milyon doların, 630 milyonu tüketicilere yönelik bir uzlaşma fonuna verilecek.

Android ve Google Play Store dava şartları açıklandı

30'dan fazla ABD eyaleti geçtiğimiz aylarda Goole Play Store ve Android uygulamalarıyla ilgili dava açmış ancak davanın şartları açıklanmamıştı. Açılan davada, özellikle kullanıcıların uygulamaları üçüncü parti kaynaklardan yüklenebilmesi için Google'ın daha esnek olması gerektiği söyleniyor. Google da bu istekleri yerine getirmeyi taahhüt ediyor. İşte Google'ın kabul ettiği şartlar…

Uygulama mağazası seçimi daha özgür olacak

Bir android telefon satın aldığımızda, Google Play Store telefona ön yüklü olarak geliyor. Uzun bir zamandır telefon üreticileri kendi mağazalarını da ön yüklü olarak kullanıma sunuyor. Google bu konuda artık daha esnek olacak. Şirket, Android 14 ile birlikte üçüncü parti uygulama mağazaları için güncelleme desteği sunacak.

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Web sitelerinden uygulama yüklenebilecek

iOS'un aksine Android zaten dışarıdan APK yükleme imkanı sunuyor. Ancak yapılan yeni anlaşma ile kullanıcılar daha kolay bir şekilde web sitelerinden uygulama indirecek. Google bu konuda güvenliğe önem vereceğini söylese de, bunun riskler taşıdığının da altını çiziyor.

Kullanıcı tercihli faturalandırma

Bildiğiniz gibi internetten satın aldığımız her ücretli oyun ve uygulama için vergi ödüyoruz. Aynı şekilde uygulama içi satın almalarda da vergi ödüyoruz. Google Play, mevcut faturalandırma sisteminin yanı sıra alternatif bir faturalandırma seçeneği de sunacak. Şirket, ABD'de bir yılı aşkın bir süredir kullanıcının tercihine göre faturalandırma üzerinde pilot çalışmalar yürüyor ve bunu daha da genişleteceğini açıkladı.

Fiyatlandırma konusunda alternatif

Geliştiriciler için yeni fiyatlandırma alternatifi sunulacak. Uygulama satın alacak kişinin fatura tercihine göre, uygulamanın sahibi farklı fiyatlar sunabilecek. Bununla birlikte diğer uygulama mağazalarındaki fiyatlar da karşılaştırılabilecek.

Uzlaşı fonuna 700 milyon dolar ödeyecek

Şirket, tüketicilere yönelik bir uzlaşma fonuna 630 milyon dolar, ABD'deki eyaletlere yönelik bir fona 70 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı. Google'a karşı hak talebinde bulunan tüketiciler, anlaşmadan kaynaklı en az 2$ alacaklar. Kullanıcılar 16 Ağustos 2016 ile 30 Eylül 2023 arasında Google Play Store'da yaptıkları harcamaya bağlı olarak fazlasını da alacak.

Google'ın ABD'deki eyaletlerle yaptığı anlaşma hakkında sizlerin düşüncesi nedir?

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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