Global Şirketler Hollanda'da Teknoloji Etkinliğinde Buluştu

The Financial Times'ın alt kuruluşu The Next Web'in düzenlediği TNW Conference 2023, 15-16 Haziran'da Hollanda'nın Zaandam şehrinde gerçekleştirildi. Etkinliğe globalden 10 bini aşkın ziyaretçi, 6 bin şirket ve bin 500 start-up katıldı. Avrupa'nın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan TNW Conference 2023'ün açılış konuşmasını Hollanda Başbakanı Mark Rutte video mesajla yaptı. Etkinliğe globaldeki şirketlerin yanı sıra siyasi liderler ve politikacılar da katıldı.

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ ETKİNLİKLERİNDEN BİRİ"

Açılışta TNW Direktörü Myrthe van der Erve konuşmasında şunları aktardı:

"Avrupa'nın en büyük teknoloji etkinliklerinden birine imza attığımız için gururluyuz. Teknolojinin gelişimini küçümsememek, bunun yanı sıra teknolojiyle birlikte dönüşebilmek ve sağladığı kazanımları avantaja çevirebilmek gerekiyor. Bu yüzden etkinliğimizin mottosunu da "Tech for good" (iyilik için teknoloji) olarak belirledik."

"İŞ DÜNYASININ PR ÇALIŞMALARINDA MEDYANIN GÜCÜNDEN YARARLANMASINI SAĞLIYORUZ"

Faaliyetlerini İstanbul, Atina ve Hollanda'daki iki ofisinden yürüten Online PR Servisi B2Press TNW Conference 2023'ün katılımcıları arasında yer aldı. Etkinliğe dair izlenimlerini paylaşan B2Press Yönetici Ortağı Ediz Tokabaş, geliştirdikleri iş modelleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Etkinlikle ilgili değerlendirmelerini aktaran Ediz Tokabaş, "Amsterdam'ın dinamik ekosisteminde gelişen başarılı bir girişim olarak, medya endüstrisinde tanık olduğumuz dönüşümü bu etkinlikte paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Elbette teknoloji, bu süreçte değişimin hızını artıran, yeni iletişim ve etkileşim yollarının keşfedilmesini sağlayan katalizör olarak konumlanıyor. Biz de iş dünyasının halkla ilişkiler stratejilerini yeniden yazmasına ve medyanın yeniden tanımlanmasına şahit olurken, yalnız PR değil, pazarlama çalışmalarında da medyanın gücünden yararlanılmasına olanak tanıyoruz" dedi.

"BU ETKİNLİK VİZYONUMUZU ŞEKİLLENDİRMEMİZE KATKIDA BULUNDU"

Tokabaş etkinliğin iş süreçlerine katkısını ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Yenileyici ve destekleyici bir ortam sunan TNW Next Web 2023, şirketimizin yolculuğunda kritik bir rol oynadı. Vizyonumuzu şekillendirmemize katkıda bulunurken, yeni iş birliklerine kapı aralamasıyla da başarı ve büyüme potansiyelimizi artırdı. B2Press olarak buradan aldığımız motivasyonla teknolojiyle medyayı bir araya getirdiğimiz iş modelimizi şirketlerin sesini ve hikayesini daha fazla duyurmaları için geliştirmeye devam edeceğiz. Sektörümüzü canlılık, kapsayıcılık ve teknoloji odağında dönüştürmeyi sürdüreceğiz."