Haberler

Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı

Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı Haber Videosunu İzle
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Dicle Elektrik ekipleri, ahır görünümlü bir yapıda gizli kripto para üretim tesisi tespit etti. Yapay zekâ destekli dronlarla bulunan tesiste 1.600 kWh gücünde kaçak trafo kullanıldığı ve tesisin günlük 40 bin kWh elektrik tükettiği belirlendi. Bu miktarın yaklaşık 1500 hanenin tüketimine eşdeğer olduğu, aylık maliyetinin ise 1000 çeyrek altına denk geldiği açıklandı.

  • Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde ahır görünümlü bir yapıda gizli kripto para üretim tesisi tespit etti.
  • Tesiste 1.600 kWh gücünde kaçak trafo kullanılarak günlük 40 bin kilovatsaat elektrik tüketildiği belirlendi.
  • Savcılık, tespit edilen kaçak trafoya el koyma kararı aldı.

Dicle Elektrik, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki tesiste rutin olarak sürdürdüğü kayıp kaçak denetimi sırasında gizli kripto para üretim tesisi bulduğunu duyurdu. Tesiste, kripto para üretimi için gerekli olan elektriğin kaçak trafo üzerinden sağlandığı anlaşıldı. Yapay zeka destekli dronlarla yapılan denetimde ahır şeklinde tasarlanmış bir yapının içerisinde, 1.600 kWh gücünde kaçak trafo tespit edildi. Kurulan kaçak elektrik düzeniyle tesisin günlük 40 bin kilovatsaat elektrik tükettiği, bu rakamın da yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine denk geldiği belirlendi.

Ahır görünümlü tesis! İçeri giren ekipler gördükleri manzaraya inanamadı

DENETİMLER SIKI BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle teknolojiyi aktif kullandığını bildiren Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanımı denetimlerinde sıra dışı bir kullanım tespit ettiğini aktardı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki denetimde ahır görünümündeki yapının içerinde gizli bir kripto para üretim tesisi çıktı. Tesiste elektriğin 1.600 kWh gücündeki kaçak trafo üzerinden sağlandığı tespit edildi. Yapay zeka destekli dronlarla yapılan kontrollerde, Hilvan ile Siverek ilçeleri arasında yer alan Aşağıkucak Mahallesi kırsalında, briketlerle örülmüş ahır görünümlü tesiste kripto para madenciliği yapıldığı ortaya çıktı."

Ahır görünümlü tesis! İçeri giren ekipler gördükleri manzaraya inanamadı

1 ÇEYREK ALTINA DENK GELİYOR

Kurulan kaçak trafo düzeniyle tesisin günlük 40 bin kilovatsaat elektrik tükettiği, bu rakamın da yaklaşık 1500 hanenin günlük tüketimine eş değer geldiği belirlendi. Uzmanlar, ahır şeklinde gizlenmiş kripto para üretim tesisinde kullanılan elektriğin maddi değerinin ise tam kapasite kullanıldığında aylık yaklaşık 1000 çeyrek altına denk geldiğini belirtti.

Ahır görünümlü tesis! İçeri giren ekipler gördükleri manzaraya inanamadı

SAVCILIK KAÇAK TRAFOYA EL KOYMA KARARI ALDI

Şirket, kaçak trafonun tespit edilmesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu başvuru sonrasında savcılığın trafoya el koyma kararı aldığını duyurdu. Tesiste kripto para üretiminde kullanılan bilgisayar sistemleri ve bağlantılı cihazlara ilişkin incelemelerin ise güvenlik güçleri tarafından sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSMMM:

HARAM ZEHİR ZIKKIM OLSUN O KULANDIĞINIZ KAÇAK ELEKTİRİKLER BİZİM CEBİMİZDEN ÖDENİYOR KAN KUSUN EVLADINIZDAN ÇIKSIN.

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgerçek YORUMCU:

PEYGAMBERLER ŞEHRİNE YAKIŞMAYAN DURUMLAR , bu urfa nasıl bir şehir arkadaş , AKIL MANTIK DIŞI HELAL OLMAYAN BİRÇOK ŞEY BURADAN ÇIKIYOR genelleme yapmasamda çoğunlukla diyorum

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıuğur yeni:

kardeş hilvan Urfa’ya 130 km uzaklıkta Urfa’yla alakaları bile yok hiç bir kültür ortak noktasıda yok sadece resmiyette kazası görünüyor

yanıt4
yanıt2
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

tamam da dolar euro türk lirası değlde neden çeyrek altın

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarılevent tugcu:

Şaşırdık mı hayır. Bir memleket bu kadar pis işle anılır mı. Tanıdığım çok urfalı pis işlerle uğraşıyor.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısamet:

Urfa yine şaşırtmıyor:)

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi

Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi
MHP'den 'Terörsüz Türkiye' raporu

MHP'den 120 sayfalık süreç raporu! Hukuki adımlar için tek şart var
Erdoğan'dan kurmaylarına yasa dışı bahis talimatı: Bu işin kökünü kurutacağız, meseleyi çözün

Türkiye'de deprem yaratan konu! Erdoğan kurmaylarına talimatı verdi
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi

Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi
MHP'den 'Terörsüz Türkiye' raporu

MHP'den 120 sayfalık süreç raporu! Hukuki adımlar için tek şart var
Erdoğan'dan kurmaylarına yasa dışı bahis talimatı: Bu işin kökünü kurutacağız, meseleyi çözün

Türkiye'de deprem yaratan konu! Erdoğan kurmaylarına talimatı verdi
Arda-Haaland eşleşmesi geceye damga vurdu

Dün geceye damga vuran kare
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili inanılmaz iddialar: Fuhuş şebekesi içinde olanlar dokunulmaz oluyor

Ersoy'la ilgili inanılmaz iddialar: Fuhuş, çirkin partiler...
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Poz sırasında samimi an! Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı

Poz sırasında samimi an! Yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı
Savcılığın yazısıyla ortaya çıktı! Tutuklanan Ersoy'la ilgili çarpık 'ilişki' detayı

Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'la ilgili çarpıcı "grup seks" detayı
title