Giorgio Armani kimdir? Giorgio Armani kaç yaşındaydı? Giorgio Armani neden öldü?

Dünya modasına damgasını vurmuş bir isim olan Giorgio Armani, sadece kıyafet değil; bir yaşam tarzı, bir zarafet anlayışı tasarladı. Minimalizmin lüksle buluştuğu çizgileriyle tanınan Armani, 20. yüzyılın sonlarından 21. yüzyılın ortalarına dek stilin evrensel dilini yeniden yazdı. Giorgio Armani kimdir? Giorgio Armani kaç yaşında, nereli? Giorgio Armani neden öldü? Hayatına dair tüm detaylar...

GIORGIO ARMANI KİMDİR?

İtalyan moda dünyasında dönüm noktası olarak kabul edilen Giorgio Armani, 11 Temmuz 1934'te Piacenza, İtalya'da dünyaya gelmiştir. Tıp okumaya başlayan Armani, üç yıl sonra okulunu bırakmış ve Milano Üniversitesi'nden ayrıldıktan sonra askerliğini Verona Askeri Hastanesi'nde tamamlamıştır.. Ardından La Rinascente'de vitrin düzenleyiciliği ve satış göreviyle moda sektörüne giriş yapmış; Nino Cerruti'nin Hitman koleksiyonunda tasarımcı olarak çalışmıştır.1975 yılında mimar ve ortağı Sergio Galeotti ile birlikte "Giorgio Armani S.p.A." kuruluşunu kurarak kendi moda markasını dünyaya tanıtmış; erkek ve kadın hazır giyim koleksiyonlarını Milan'da sunmuştur.

GIORGIO ARMANI KAÇ YAŞINDAYDI?

Giorgio Armani, 11 Temmuz 1934 doğumludur. 4 Eylül 2025'te, Milano'daki evinde vefat etmiş, vefat ettiği anda 91 yaşındaydı.

GIORGIO ARMANI NERELİ?

Armani, İtalya'nın kuzeyinde yer alan Piacenza şehrinde doğmuş ve çocukluğunu orada geçirmiştir. Daha sonra Milano'ya taşınmış ve orada moda kariyerini inşa etmiştir.

GIORGIO ARMANI NEDEN ÖLDÜ?

Giorgio Armani'nin ölümü, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarının ardından gerçekleşmiştir. Haziran 2025'te Milano Moda Haftası'nı sağlık nedenleriyle kaçırmasının ardından, konvalesans süreci yaşadığı bildirilmiştiR. Ardından evinde huzur içinde vefat etmiştir; resmi kaynaklar ölüm nedenine dair açıklama yapmamış, basında "uzun süren rahatsızlık" ya da "kısa süreli hastalık" ifadeleri yer almıştı.