Gayrimenkulde yeni dönem başlıyor: Odekta ve Helis'ten dijital yatırım hamlesi

Bu iş birliğiyle birlikte; Helis'e ait Helis Suit Otel, Helis Serina ve The House Residence projeleri, blockchain teknolojisi sayesinde tokenize edilerek, bireysel yatırımcıların erişimine açılacak. Yatırımcılar, bu projelere artık küçük sermayelerle ortak olabilecek.

BLOKZİNCİR TABANLI GAYRİMENKUL DÖNÜŞÜMÜ

İş birliği kapsamında, Odekta Teknoloji A.Ş., geliştirdiği Web3.0 altyapılı platform ile tokenların güvenli, şeffaf ve denetlenebilir şekilde yatırımcılara sunulmasını sağlayacak. Platformda kullanılacak HLS Token, yatırımcıların Helis projelerinde pay sahibi olmasına imkân tanıyacak.

Odekta CEO'su Deniz Erkin Purut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Gayrimenkul yatırımını demokratikleştiriyoruz. Artık herkes, büyük meblağlara gerek kalmadan nitelikli projelere ortak olabilecek. Bu, Türkiye'de bir ilk." dedi.

HELİS SUİT OTEL PROJESİ İLE BAŞLIYOR

Ortaklığın ilk adımı, Helis Suit Otel projesiyle atılıyor. Projeye ait 48 bağımsız bölümün tamamı tokenize edilerek hisseli satışa sunulacak. Böylece, yatırımcılar otelden doğrudan gelir elde edebilecek ve kendi paylarına düşen kazancı blokzincir teknolojisiyle takip edebilecekler.

Helis Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Uzun ise: "Gayrimenkul sektöründe dijital dönüşüme öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Yatırımcılarımızın güvenini artıracak bu sistem, sektörde yeni bir dönemin habercisi." ifadelerini kullandı.

İş birliği anlaşması 20 Mayıs 2025 tarihinde resmen imzalandı.

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