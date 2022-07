Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 için büyük kampanya! Önce dene sonra al

Samsung, önümüzdeki günlerde düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde merakla beklenen ürünlerini vitrine çıkaracak. Bu kapsamda uzunca bir süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen Galaxy Z Fold 4, Flip 4, Galaxy Watch 5 serisi ve Galaxy Buds 2 Pro kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Şirket, Galaxy Unpacked etkinliği öncesi kullanıcıları sevindirecek kritik bir karara imza attı ve Galaxy Early Birds to Go adlı yeni bir program başlattı. Bu doğrultuda kullanıcılara yaklaşan Galaxy cihazlarını satın almadan önce üç gün boyunca deneme fırsatı verilecek. Ancak bu program her ülkede geçerli olmayacak.

Samsung önce dene sonra al programı Türkiye'de geçerli mi?

Samsung, "Galaxy Early Birds to Go" programını duyurdu. Bu programda, kullanıcılar etkinlikte tanıtılması beklenen cihazları satın almadan önce üç boyunca denemek ve deneyimlemek için başvurabilecekler. Bu noktada önemli bir detay var. Zira bu yalnızca Güney Kore'de geçerli olacak. Kısacası ülkemiz dahil diğer pazarlar bundan yararlanamayacak.

Galaxy Early Birds to Go için başvurular 28 Temmuz itibariyle başladı ve 3 Ağustos'a kadar sürecek. Şirket, seçmiş olduğu kullanıcılara yukarıda belirtildiği üzere ilgili cihazlardan herhangi birini satın almadan önce üç gün boyunca deneme imkanı sunuyor. Seçilen kişiler herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayacak. İstedikleri gibi ürünleri kullanabilecekler ve hatta sosyal medya hesaplarından bile paylaşabilecekler.

Yanıltıcı telefon reklamları Samsung'un başını yaktı!

Tabii 10 Ağustos'taki Galaxy Unpacked etkinliğinde tüm gözler Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 modellerinin üzerinde olacak. Katlanabilir telefonlarla ilgili bugüne dek birçok iddia ve sızıntı ortaya çıktı. Bu nedenle sektörde meraklı bir bekleyiş söz konusu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung, önce dene sonra al kampanyasıyla amacına ulaşır mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!