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Fransa, Avrupa'da Spotify'ın en pahalı olduğu ülke oldu

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Fransa'nın müzik yayıncılığı sektöründe uyguladığı agresif vergi politikası nedeniyle Spotify, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek ücreti ödenen ülke haline geldi.

Yapılan son zamlarla birlikte, Spotify tarafından en pahalı hizmet alan Avrupa Birliği ülkesi değişti. Ülke yönetiminin müzik yayıncılığı sektöründe uygulamaya koyduğu agresif vergi politikasından dolayı, Fransa uygulamayı en yüksek ücretle kullanan AB ülkesi olacak.

2024 yılından itibaren Spotify, Apple Music, Deezer ve Youtube Music olmak üzere birçok müzik platformuna %1.2'lik ek vergi getiren Fransız hükümeti, bu sert politikasını daha da sürdürecek gibi görünüyor. İşte tüm detaylar…

Avrupa'daki en pahalı Spotify

Alınan bu radikal karar, en çok Spotify'ı etkileyecek diyebiliriz. Çünkü şirket Fransa'da açık ara en çok kullanılan müzik yayıncısı konumunda bulunuyor. Vergi politikaları değişmediği takdirde ülkedeki yatırımlarını büyük oranda azaltacaklarını söyleyen firma yetkilileri, bu yıl yapılacak 2 müzik festivaline yapacakları desteği kestiklerini açıkladı.

Spotify Fransa'da yapacağı zammın oranını henüz açıklamazken, ülkedeki kullanıcıların Avrupa Birliği'ndeki en pahalı hizmeti alacağını şimdiden söyledi. Abonelerin gelecek birkaç hafta içinde konuyla ilgili bilgilendireceğini ifade eden şirket, fiyatlarını artırmaktan başka çarelerinin olmadığını ifade ediyor. Ülkedeki Spotify kullanıcıları da bu durumdan oldukça hoşnutsuz. Tüm bu gelişmelerin nereye varacağını ise hep birlikte göreceğiz.

Spotify, beklenen özelliğini ücretli sunuyor! İşte detaylar

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Spotify'ın izlediği strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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