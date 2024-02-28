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Formula 1 Yayın Hakları beIN SPORTS'ta

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2024 Formula 1 sezonunun başlamasına artık sayılı günler kaldı. Formula tutkunları için hangi platformda yayınlanacağı kafalarda soru işaretleri oluşturuyordu. Bugün yapılan açıklamayla belirsizlik sona erdi. Formula 1 Türkiye yayın hakları 10 yıllığına beIN SPORTS'ta olacak.

2024 Formula 1 sezonunun başlamasına artık sayılı günler kaldı. Formula tutkunları için hangi platformda yayınlanacağı kafalarda "Formula 1 hangi kanalda?" gibi soru işaretleri oluşturuyordu. 2023 yılı sonuna kadar Türkiye'deki Formula 1 yayın hakları Saran Grubu'ndaydı ancak yeni anlaşma yapılmadı. Bugün yapılan açıklamayla belirsizlik sona erdi.

Formula 1 Türkiye yayın hakları 10 yıllığına beIN SPORTS'ta

Bugün yapılan resmi açıklamayla "Formula 1 hangi kanalda?" sorusu cevabını buldu. Buna göre Formula 1, 10 yıl boyunca beIN SPORTS, beIN SPORTS Digiturk ve TOD'da. Yayın hakları 2033 yılı sonuna kadar geçerli. Anlaşma, tüm antrenman ve sıralama turları, F1 Sprint ve Grand Prix'ler ile ayrıca FIA Formula 2 Championship, FIA Formula 3 Championship™ ve Porsche Supercup yarışlarını da kapsıyor.

Formula 1 yarışlarını beIN SPORTS spor paketlerinden izleyebilirsiniz. TOD üzerinden izlemek isterseniz de "Süper Dolu" ve "Spor Extra+" paketlerini satın almalısınız. İki paket de aylık 129 TL'lik ücretlerle sunuluyor.

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Anlaşma ile ilgili detaylar şu şekilde;

beIN SPORTS, 2033 sezonunun sonuna kadar Formula 1'in canlı ve özel yayın ortağı oldu.

Anlaşma, tüm antrenman ve sıralama turları, F1 Sprint ve Grand Prix'ler ile ayrıca FIA Formula 2 Championship™, FIA Formula 3 Championship™ ve Porsche Supercup yarışlarını da kapsıyor.

Türkiye ve MENA bölgesiyle birlikte beIN şu anda dünya çapında toplam 35 ülkede Formula 1'in resmi yayıncısı konumunda yer alıyor.

Yeni işbirliği, Asya Pasifik'teki 10 ülkede Formula 1 ve beIN SPORTS arasındaki geçen sene başlayan ortaklığı bir adım daha ileriye taşıyor ve beIN'in uzun soluklu küresel başarısını ve hedeflerini daha da pekiştiriyor.

Formula 1 ve beIN arasındaki anlaşma ayrıca Doha'nın özel içerik üretim merkezi olacağı MENA bölgesi için orijinal içerik oluşturmak üzere yeni bir "içerik ortaklığını" da içeriyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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