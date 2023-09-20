Fimple Connects Webinar Serisi Başlıyor

Global bankacılık platformu Fimple, 'Fimple Connects' alt markasıyla webinar serisi başlattığını duyurdu. İlk webinar olan "Global Fintech Olma" konulu etkinlik, 4 Ekim tarihinde gerçekleşecek.

Fimple Connects webinar serisinin ilk bölümünde "Global Fintech Olma" konusunu işlenecek. 4 Ekim tarihinde saat 14.00'te gerçekleşecek webinarda Fimple CEO'su Mücahit Gündebahar'ın yanı sıra KPMG Türkiye'den Sinem Cantürk ve Define X'den Tolga Ulutaş, kendi deneyimlerini paylaşacaklar.

"SEKTÖRÜMÜZÜN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAYI AMAÇLIYORUZ"

Konu ile ilgili olarak Fimple CEO'su Mücahit Gündebahar, "Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için daha fazla değer yaratma amacıyla Fimple Connect alt markasıyla fintech sektörüne yönelik webinar serisini başlatıyoruz. Finansal teknoloji dünyasında olan biteni anlamak ve öğrenmek için bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, iş ortaklarımızın da sesini duyurabileceği bir ortam oluşturarak ekosistemimizi daha da güçlendiriyoruz. Fimple olarak, sektöre odaklanıyoruz ve sektörümüzün gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu webinar serisi ile daha fazla yenilik, iş birliği ve fikir alışverişinin bu ortamda gerçekleşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

KATILIMCILAR, KONUŞMACILARA SORU SORABİLECEKLER

Webinar serisinin ilk bölümünde konuşmacılar; piyasa girişi, sınır ötesi ödemeler, düzenleyici uyumluluk ve güçlü bir marka oluşturma gibi konuları ele alacaklar. Online gerçekleşecek oturumda katılımcılar, merak ettikleri konuları da konuşmacılara sorabilecekler. Katılımcıların webinara katılabilmesi için platformun internet sitesinden kaydolmaları gerekiyor.