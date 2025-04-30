FIBA, 19 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Yapay Zeka Destekli Teknolojileri Kullanacak

FIBA ve Genius Sports arasındaki iş birliği kapsamında hayata geçirilecek bu uygulama ile organizasyon, yapay zeka temelli sistemlerin entegre edildiği ilk FIBA turnuvası olacak. Uygulamanın önümüzdeki yıllarda ulusal federasyonlara, liglere ve kulüplere de sunulması planlandı.

Geliştirilen teknoloji sayesinde; maç içi optik takip sistemleriyle oyuncu ve takım performanslarına ilişkin veriler anlık olarak elde edilecek. Canlı takip verileri, yayınlara entegre edilerek seyirciler için farklı bir izleme deneyimi sunulacak. Antrenör ve oyuncular için daha ayrıntılı analiz imkanı sağlanarak antrenman ve maç stratejileri geliştirilebilecek.

Genius Sports'un yeni nesil spor verisi ve yapay zeka platformu GeniusIQ tarafından desteklenen bu sistemin, uluslararası basketboldaki veri ve video kullanım biçimlerini dönüştürmesi hedefleniyor. Uygulamanın; taraftar etkileşimini artırma, yayın kalitesini iyileştirme, performansa dayalı antrenman yöntemleri geliştirme ve yeni gelir modellerine kapı aralama gibi çok sayıda alanda katkı sunması bekleniyor. Yayıncılar, artırılmış görseller ve gerçek zamanlı veri entegrasyonu sayesinde izleyiciye daha dinamik bir maç deneyimi sunabilecek.

FIBA GENEL SEKRETERİ ZAGKLİS: SPORUN DİJİTALLEŞMESİNE KATKI SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "FIBA 19 Yaş Altı Dünya Kupası sadece genç oyuncuların sahne aldığı bir organizasyon değil, aynı zamanda basketbolun gelişim sürecinin de sergilendiği bir platform olacak. Genius Sports iş birliğiyle hayata geçirilecek bu uygulamalarla, sporun dijitalleşmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. Zagklis ayrıca, bu teknolojilerin fiziksel ve performans verilerinin takibini mümkün kıldığını, ulusal federasyonlar, ligler ve kulüplerin oyunu takip etme biçiminde önemli yenilikler sağlayacağını belirtti.