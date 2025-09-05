Etiya, Gartner'ın 2025 Raporunda Yer Alan İlk Türk Şirketlerinden Biri Oldu

YTÜ Yıldız Teknopark şirketlerinden Etiya, küresel yazılım ekosisteminde bir başarıya imza attı. Gartner'ın yayınladığı '2025 Gartner Magic Quadrant' Yapay Zeka Destekli Müşteri ve İş Operasyonları Raporu"na girmeyi başaran Etiya, söz konusu listede yer alan Türk şirketlerden biri oldu.

Amerika merkezli araştırma kurumlarından biri olan Gartner, yayımladığı '2025 Gartner Magic Quadrant' Yapay Zeka Destekli Müşteri ve İş Operasyonları Raporu'nda bir Türk şirketine de yer verdi. Müşteri deneyimini merkezine alan çözümleriyle telekomünikasyon başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren YTÜ Yıldız Teknopark firmalarından Etiya, listeye giren ilk Türk şirketlerinden biri olduğunu duyurdu.

Şirketleri hizmet sağlayıcıları uygulama yetkinliği ve vizyon bütünlüğü kriterlerine göre değerlendiren Gartner, yapay zeka destekli müşteri ve iş operasyonlarını mercek altına aldığı 2025 raporuyla, hangi şirketlerin alanında lider, vizyoner ya da yenilikçi konumda olduğunu açıkladı. 30'dan fazla ülkedeki operasyonlarıyla Etiya bu değerlendirmelerin sonucunda listede yer almayı başardı.

'BUGÜN ULAŞTIĞIMIZ BU NOKTA TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN GÜCÜNÜN GÖSTERGESİ'

Etiya Kurucu Ortağı ve CEO'su Aslan Doğan, Etiya'nın uluslararası alandaki konumunu güçlendireceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Türkiye'nin yazılım ve yapay zeka alanında dünya çapında başarılar elde edebilecek potansiyele sahip olduğuna her zaman inandık. Gartner gibi küresel ölçekte saygınlığı olan bir kuruluşun raporunda yer almak, bu inancımızın en somut kanıtıdır. Biz yapay zekayı yalnızca bir teknoloji olarak değil, müşteri deneyimini yeniden tanımlayan ve iş süreçlerini dönüştüren stratejik bir kaldıraç olarak görüyoruz. Bugün ulaştığımız bu nokta, Türk mühendisliğinin, vizyoner bakış açımızın ve yerli teknoloji gücümüzün bir sonucudur."